هوساوي: التوقف الدولي أثر سلبًا علينا وحارس الرائد يستحق الطرد

مدافع العالمي يؤكد أن اعتزاله الدولي لا تراجع فيه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى عمر هوساوي؛ قائد النصر السعودي، أن فترة الراحة من المباريات التي حصل عليها اللاعبون خلال الأيام الماضية، إثر التوقف الدولي، أثرت على فريقه بشكل سلبي، موضحًا أن هذا سبب تراجع أداء الفريق أمام الرائد.

العالمي حقق الفوز بصعوبة أمام الرائد بثنائية نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. (طالع تفاصيل المباراة)

وقال هوساوي، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية"، عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز، وإن كان أدائنا لم يكن بالشكل المطلوب، لأن فترة التوقف الدولي أثرت سلبيًا علينا، لم نخض أي مباراة منذ 20 يومًا تقريبًا، لكن في الأخير حصدنا الثلاث نقاط".

وأضاف بسؤاله عن اتباع الفريق طريقة دفاعية: "لدينا جهاز فني على أعلى مستوى، والمدرب يعرف التكتيك المناسب لنا، نعم رتمنا الشوط الثاني قل، لكن هذا تأثير فترة التوقف".

والخمس دقائق الأخيرة من المباراة شهدت حالة من الغضب العارم من جانب عز الدين دوخة؛ حارس مرمى الرائد، إثر اكتفاء الحكم بإنذار المغربي نور الدين أمرابط؛ جناح العالمي، بعدما قام بلكم الحارس في وجهه.

وحول هذه الأزمة أوضح قائد النصر: "حاول تهدئة الحارس، كان يريد الانطلاق إلى وسط الملعب وكان يتلفظ بألفاظ بذيئة، لكنني نجحت في تهدئته".

وتابع: "دوخة كان يستحق الطرد، الحكم تغاضى عن إشهار الكارت الأحمر، رغم أن الجميع شاهد ما فعله الحارس عقب نهاية المباراة، من الأساس الحكم لم يكن ضابطًا للمباراة".

وعما تردد عن مطالب تراجعه عن الاعتزال الدولي: "الكل يتحدث، لكن أخبرت رئيس الاتحاد السعودي والمدرب بقرار اعتزالي، وهم احترموا القرار، لم أعد قادرًا على تقديم المزيد لمنتخب بلدي".

يذكر أن الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 11 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الرائد عند خمس نقاط في المركز الـ13.