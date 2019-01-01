خبر سار للنصر قبل مواجهة الرائد

عودة مصاب إلى النصر قبل مواجهة الرائد

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

تلقى جمهور النصر السعودي خبرًا سارًا قبل مواجهة الرائد يوم 19 أكتوبر المقبل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعودة نجم الفريق جوليانو.

جوليانو تعرض لإصابة في العضلة الضامة أمام السد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وشارك جوليانو في التدريبات الجماعية للعالمي مساء أمس، الخميس، بعد حصوله على التصريح الطبي وتعافيه بصورة نهاية من الإصابة.

ولم يحقق النصر أي انتصار في غياب صاحب الـ 29 عامًا، إذ خسر أمام الحزم بهدف نظيف وتعادل سلبيًا مع الأهلي.

جدير بالذكر أنّ النصر يحتل المركز الثامن بعد 5 جولات برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة.