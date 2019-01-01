النصر يطلب تقرير فيتوريا لحسم موقف بيتروس ووليد عبد الله

ينتهي عقد اللاعبين مع النصر بنهاية الموسم الجاري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طلبت إدارة النصر بقيادة صفوان السويكت من المدير الفني روي فيتوريا تقريرًا فنيًا حول الثنائي وليد عبد الله وبيتروس لحسم موقفهما خلال الفترة القادمة.

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وينتهي عقدي حارس المرمى السعودي ولاعب الوسط البرازيلي بنهاية الموسم الجاري، وترغب الإدارة في رؤية مدى حاجة المدرب لهما للعمل على تجديد عقديهما قبل الدخول في الـ6 أشهر الأخيرة حيث يُتاح لهما التوقيع لأي نادٍ مجانًا.

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وكان وليد عبد الله قد ارتدى قميص النصر في فبراير 2017، لكنه لم يعد الخيار الأساسي للنادي بعد التعاقد مع برادلي جونز، فيما تعاقد بطل الدروي السعودي مع بيتروس في يونيو 2018 وهو أحد العناصر المهمة في تشكيل المدرب البرتغالي.

من جانب آخر، أشارت صحيفة الرياضية أن فيتوريا طلب من إدارة النصر تجديد عقد لاعب الوسط عبد الرحمن الدوسري بعد الأداء المميز الذي أظهره هذا الموسم.

وينتهي عقد الدوسري صاحب هدف النصر الأول ضد السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا صيف 2021.

وأضافت الصحيفة السعودية أن إدارة النادي قدمت بالفعل عرضًا للاعب يتضمن تجديد العقد لعامين جديدين مع مضاعفة قيمة عقده الحالي.