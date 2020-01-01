أخبار النصر اليوم | ثنائية حمد الله والسومة وحقيقة عروض أحمد موسى

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 18 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 18 مايو 2020 ...

السومة مع حمد الله في النصر؟ مصير الأنيق ومعضلة فنية

العقيد السوري عمر السومة نجم جمهور الأهلي السعودي الأول، لا يتخيل جمهور المملكة عامةً، وجماهير الراقي خاصةً، أن يرتدي المهاجم قميص أي نادٍ آخر في الدوري السعودي، لكنه فاجأ الجماهير بأنه كان على بعض خطوات من تحقيق ما لم يكن يخطر على بال أحد. ( طالع التفاصيل )

هل تلقى أحمد موسى عروضًا؟ النصر يوضح

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن اقتراب رحيل النيجيري أحمد موسى، جناح نادي النصر السعودي، من الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد تلقيه بعض العروض الرسمية. ( طالع التفاصيل )

حمد الله يفتخر بأهدافه

شارك المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، جمهوره افتخاره بأهدافه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

المزيد من الفرق

وطرح المغربي سؤالًا للجماهير، إذ كتب: "كم هدف تظن أنني سجلت خلال مسيرتي حتى الآن؟؟"، ثم أجاب: "232 هدفًا حتى الآن وما زال الخير إن شاء الله".

مصير الدوري السعودي للمحترفين .. عناوين الصحف السعودية 18 مايو

الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين 18 مايو 2020 اهتمت بخطط الأندية لمواجهة آثار فيروس كورونا وكذلك بعض الإشاعات حول سوق الانتقالات الصيفي القادم. ( طالع التفاصيل )

Call of Duty: Warzone | حمد الله، جوميز أم السومة؟ من الأقرب لشخصية أليكس

تُعد لُعبة Call of Duty من بين الأكثر تداولًا في العالم بين لاعبي وعشاق منصات الألعاب، حيث اكتسبت شعبيتها الكبيرة بفضل أنظمة لعبها المشوقة، وشخصياتها الأسطورية وكذلك جودة خرائطها، وهي أمور لاحظها كل من لعب في الطور الجديد للعبة: Call of Duty: Warzone. ( طالع التفاصيل )

رابطة الدوري السعودي: لم نناقش إلغاء الموسم