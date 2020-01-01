أخبار النصر اليوم | معاناة أمرابط من تلف بالذاكرة وضياع أولى صفقات الصيف

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 18 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 18 يونيو 2020 ...

أمرابط يكشف عن معاناته من تلف بالذاكرة: الآن الأمر أكثر صعوبة

كشف المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر السعودي، عن تأثره بإصابة قديمة كان قد تعرض لها إلا أن ذاكرة لم تستعد كامل عافيتها بعدها. ( طالع التفاصيل )

ضياع أولى صفقات الصيف

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن نادي الوحدة اقترب من تجديد عقد فواز الصقور؛ ظهير أيمن الفريق، لمدة ثلاث سنوات، قبل دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل.

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وكانت بعض الأنباء قد ترددت عن رغبة النصر في ضم الصقور بناءً على تعليمات من المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، لكن خطوة الوحدة قطعت الطريق على إتمام الصفقة.

طلب خاص من النصر والهلال لإنقاذ الميركاتو

طالب قطبي الكرة السعودية ناديي الهلال والنصر لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة إجراء بعض التعديلات على مواعيد سوق الانتقالات الصيفية والشتوية. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد الأول وتواجد الهلال والنصر .. أشهر حالات الإيقاف بالكرة السعودية بسبب المنشطات

نستعرض لكم أبرز لاعبي الكرة السعودية الموقوفين في السنوات الماضية من قبل لجنة مكافحة المنشطات التي تمنع المنبهات والمخدرات. ( طالع التفاصيل )

تفاصيل اجتماع تركي الفيصل مع رؤساء أندية دوري المحترفين

عقد عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، أمس الأربعاء، اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري المحترفين، لمناقشة المرحلة المقبلة قبل عودة النشاط الرياضي. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. تحديد موعد عودة الدوري السعودي وبداية الموسم الجديد

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد عودة مسابقات الكرة السعودية مُجددًا وبشكل رسمي، عقب موافقة وزارة الرياضة على عودة النشاط الرياضي. ( طالع التفاصيل )

افتحوا المساجد قبل الملاعب وطلبات عسيري تُقربه من الهلال .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 18 يونيو

نستعرض معًا أبرز عناوين الصحف الرياضية والصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية والمصرية الصادرة صباح اليوم 18 يونيو. ( طالع التفاصيل )