أخبار النصر اليوم | جونز يضرب استقرار العالمي وإشادة بالراهب

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 17 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 17 يونيو 2020 ...

النصر يتلقى صدمة غير متوقعة من براد جونز

تلقت إدارة نادي النصر السعودي صدمة غير متوقعة من الحارس الدولي الأسترالي براد جونز حارس مرمى الفريق. ( طالع التفاصيل )

افتقاد جوليانو للنصر

نشر البرازيلي جوليانو؛ لاعب النصر، صورة تجمعه بجماهير العالمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقًا: "أفتقدكم".

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ورد الحساب الرسمي للنادي العاصمي عليه: "نحن كذلك نفتقد لمستك السحرية، التمريرات، الأهداف، وكل البهجة التي تصنعها".

نجم النصر السابق يشيد بالراهب

أشاد هاشم سرور؛ نجم النصر الأسبق، بحسن الراهب؛ مهاجم العالمي السابق والشباب الحالي، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مر على النصر لاعبون معادنهم من ذهب، وتعاملهم كله مرجلة، حسن الراهب أحدهم.

"لاعب لعب للنصر وأخلص للشعار، وظل عشق النصر وحب جماهيره أهم مكاسب الراهب التي يحافظ عليها ... حسن لاعب كبير وهذه أخلاق الكبار".

تاجر سيارات فارهة ودكتور في القانون .. ماذا يعمل رؤساء الأندية السعودية؟

نُلقي لكم الضوء على أبرز رؤساء الأندية وطبيعة عملهم الخاص بعيدًا عن رئاسة النادي. ( طالع التفاصيل )

الكشف عن مواعيد مباريات الدوري السعودي واجتماع حاسم مع وزير الرياضة

ينتظر متابعو كرة القدم السعودية نتيجة اجتماع سمو الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي اليوم الأربعاء "عن بُعد" مع رؤساء أندية دوري المحترفين وأندية الدرجة الأولى بهدف مناقشة أوضاع الأندية عقب قرار الاستئناف. ( طالع التفاصيل )

منع الاحتكاكات والاحتفال بالأهداف .. بروتوكول الدوري السعودي الجديد

أعلنت وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في المملكة، والذي يشتمل على بروتوكول عودة التدريبات، والمباريات، من أجل سلامة الجميع. ( طالع التفاصيل )

خاص | ثنائي سعودي وسيطرة مصرية .. ضياء السيد يختار التشكيل التاريخي للعرب

كشف ضياء السيد؛ مدرب منتخب مصر الأسبق، لـ"جول" عن اختياراته لتشكيل أفضل اللاعبين العرب عبر التاريخ. ( طالع التفاصيل )

الهلال يفاوض مهاجم جديد واستقالة في الزمالك .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 17 يونيو

نستعرض معًا أبرز عناوين الصحف الرياضية والصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية والمصرية الصادرة صباح اليوم 17 يونيو. ( طالع التفاصيل )