أخبار النصر اليوم | موقف فيتوريا مهدد وأمرابط يعترف بمفاوضات السد

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 21 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 21 مايو 2020 ...

مصير فيتوريا مع النصر مُهدد بسبب فنربشخه التركي

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن غموض مصير المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مع نادي النصر السعودي خلال الفترة المُقبلة. ( طالع التفاصيل )

نور الدين أمرابط : السد فاوضني عبر تشافي وهذا موقفي من النصر

كشف اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر الحالي، أن نادي السد القطري فاوضه بالفعل عن طريق المدير الفني تشافي هيرنانديز. ( طالع التفاصيل )

Call of Duty: Warzone | جوليانو، جيوفينكو أم رومارينيو؟ من الأقرب لشخصية جوست؟

3 من نجوم الدوري السعودي الممتاز في مقارنة صعبة مع أحد أميز شخصيات Call Of Duty: Warzone ( طالع التفاصيل )

Call of Duty: Warzone | حمد الله يتفوق على السومة وجوميز كأقرب شخصية لأليكس

تمكّن هدّاف النصر السعودي "عبد الرزاق حمد الله" من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل معرفة لاعب الدوري السعودي الممتاز الأقرب لشخصية أليكس (إيكو 3ـ1)، وذلك بعد صراع محتدم مع اثنين من أبرز نجوم الدوري "بافيتيمبي جوميز" و"عمر السومة". ( طالع التفاصيل )

حضرنا ولم نجدكم .. ناصر الشمراني جعل نفسه مثارًا للسخرية بسبب "هيا تعال"

قصتنا اليوم بطلها اللاعب ناصر الشمراني مهاجم نادي الهلال حينها، والذي توعد المنافس التقليدي نادي النصر بالمقولة الشهيرة "هيا تعال". ( طالع التفاصيل )

نصيحة ببقاء لوشيسكو وحسم مصير البطولة العربية - عناوين الصحف السعودية 20 مايو

نستعرض معًا أبرز عناوين الصحف الرياضية والصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية. ( طالع التفاصيل )

الشمراني وكريري والسهلاوي ورحالو الدوري السعودي

الدوري السعودي شهد على مر تاريخه الكثير من انتقالات اللاعبين بين أكثر من نادٍ، حيث أن بعضهم حمل قمصان 4 أندية أو أكثر. خلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز اللاعبين السعوديين الذين مثلوا 4 أندية محلية أو أكثر خلال مسيرتهم، حيث هناك الكثير من اللاعبين الذين تواجدوا ضمن أكثر من فريق من كبار الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )