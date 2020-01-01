أخبار النصر اليوم | مفاجأة صادمة ومن الأحق بلقب العالمي؟

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 28 إبريل

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 28 إبريل 2020 ...

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جداليات سعودية | من الأحق بلقب العالمي؟ الهلال أم النصر .. الحقيقة كاملة

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هل يتم إلغاء الدوري السعودي؟ المسحل يعلنها

كشف ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موقف الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فهل يتم إلغائه؟ ( طالع التفاصيل )

مرحوم المرحوم - من منصات التتويج مع النصر لقرار صادم ألقى به في السجن

يمتلك اللاعب الدولي السعودي المُعتزل مرحوم المرحوم واحدة من أغرب القصص التي يمتلكها الوسط الرياضي السعودي. ( طالع التفاصيل )