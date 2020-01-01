أخبار النصر اليوم | مفاوضات التجديد لفيتوريا وحقيقة ضم لاجامي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 7 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 7 يونيو 2020 ...

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القصة كاملة .. لماذا يتصارع الهلال والنصر على "محيط الرعب"؟

يبدو وأن المنافسة الشرسة بين الغريمين الهلال والنصر مازالت مستمرة، حتى بعد إيقاف النشاط الكروي بالمملكة العربية السعودية، بسبب فيروس كورونا، حيث انتقلت المنافسة الحامية إلى الصراع على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، للحصول على حقوقه.

المزيد من الفرق

المنافسة بين الهلال والنصر اشتغلت أكثر وأكثر، عندما نشر صفوان السويكت رئيس نادي النصر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، يؤكد خلالها على أن كراسة شروط استئجار ملعب محيط الرعب بها عيوب قانونية. "اقرأ التفاصيل"

الفتح يوضح حقيقة انتقال علي لاجامي للنصر

كشف خالد المخايطة عضو مجلس إدارة نادي الفتح، عن حقيقة ما تردد حول رحيل علي لاجامي مدافع الفريق، إلى صفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

المخايطة قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "ما تردد حول رحيل لاجامي إلى النصر غير صحيح تمامًا".

وأبدى المخايطة استغرابه من إطلاق مثل تلك الشائعات، بالرغم من توقف النشاط الرياضي خلال الوقت الحالي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

لاعبو النصر ينتظرون برنامج شهر شوال

ينتظر لاعبي نادي النصر، تسلمهم البرنامج الخاص بالتدريبات اليومية من منازلهم خلال فترة توقف النشاط الرياضي، والذي يمنح لهم من جانب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

وكان آخر برنامج تسلمه اللاعبون منتصف شهر رمضان الماضي، وانتهى بنهايته، حيث يعتمد البرنامج الممنوح للاعبين على بعض التدريبات النوعية، لمدة 14 يومًا، على أن يتسلم اللاعبون برنامجًا آخر قبل نهاية كل برنامج.

النصر يفاوض فيتوريا لتجديد العقد

يفاوض نادي النصر، المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق، من أجل تجديد عقده الذي اقترب من الانتهاء، حيث يسعى مسؤولي النادي لاستقرار الجهاز الفني بعد النتائج الإيجابية التي تحققت في الفترة السابقة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الاتفاق بين الطرفين اقترب من نقطة التقاء، من أجل التجديد لمدة عام مع أفضلية موسم آخر، مقابل 4 ملايين يورو للموسم الواحد، مع وضع مزايا إضافية بالعقد حال تحقيق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا.