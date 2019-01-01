النصر يُقرر علاج عبد الفتاح آدم في دبي

الإصابة تلازم عبد الفتاح آدم مهاجم النصر الجديد، وقد تقرر علاجه في أحد المراكز الصحية في دبي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت مصادر صحفية أن عبد الفتاح آدم مهاجم النصر سيتجه لدبي للعلاج في أحد المراكز الصحية هناك، بعدما عاودته الإصابة.

وأضافت تلك المصادر أن عودة الإصابة للمهاجم القادم من التعاون هذا الصيف سببها تعجل الدفع به في التدريبات الجماعية للفريق من جانب الجهاز الطبي.

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ولم يلعب عبد الفتاح آدم أي مباراة رسمية مع النصر هذا الموسم، إذ عانى في البداية من إصابة في العضلة الخلفية، ومنذ 20 أغسطس وهو يُعاني من إصابة في العضلة الأمامية.

وفيما كان قريبًا من الشفاء، عاودته الإصابة مجددًا بعد مشاركته في المران الجماعي استعدادًا لمواجهة الأهلي في 27 سبتمبر الماضي ضمن الدوري السعودي دون أن يكون جاهزًا لهذا، وهو اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

ويُعاني النصر من أزمة شديدة فيما يخص الإصابات التي تلاحق نجومه، إذ أبعدت العديد منهم خلال فترات منذ انطلاق دوري كأس محمد بن سلمان، وأبرزهم نور الدين أمرابط وجوليانو وسلطان الغنام وعبد الرزاق حمدالله بجانب عبد الفتاح آدم.