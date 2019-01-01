رئيس الاتحاد المغربي: ننتظر إبلاغنا رسميًا باعتزال حمدالله

مهاجم النصر السعودي أعلن اعتزاله اللعب دوليًا

قال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم أنهم في الاتحاد ينتظرون إشعارًا رسميًا من عبد الرزاق حمدالله باعتزاله اللعب دوليًا والأسباب التي أدت به لهذا القرار.

مهاجم النصر كان قد أعلن اعتزاله اللعب مع منتخب المغرب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا بعد حصوله على إجازة من تدريبات النصر استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي .

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وكان حمدالله قد انسحب من معسكر المغرب التدريبي لكأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر بعد خلاف مع بعض اللاعبين والمدرب هيرفي رينارد، وفيما كان متوقعًا أن يعود هداف دوري كأس محمد بن سلمان للموسم الماضي لمنتخب أسود الأطلس بعد التعاقد مع المدرب الجديد وحيد خليلوزيتش، إلا أن المدرب البوسني استبعده من قائمته.

وأشارت بعض المصادر لأن سبب اعتزال اللاعب هو رفض المدرب طلبه بالحصول على القميص رقم 9 في المنتخب المغربي.

وكشف لقجع في حديث لصحيفة الرياضية السعودية أنه لم يتلق أي بلاغ رسمي من حمدالله يُفيد باعتزاله اللعب دوليًا، وأنه ينتظر ذلك لإظهار رد فعله تجاه الأمر.

كما طالب لقجع بضرورة احترام اختيارات المدرب البوسني لقائمة المنتخب المغربي استعدادًا لمواجهة موريتانيا وبوروندي يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.