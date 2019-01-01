بعد تكذيبه للإدارة - حمد الله ينتظم في مران النصر

المغربي غاب عن مران الأمس، فحدث لبس بينه وبين المركز الإعلامي للنادي العاصمي

شارك المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، في مران العالمي المسائي اليوم الثلاثاء، بعدما غاب عن التدريبات أمس الإثنين.

المغربي لم يشارك في المران أمس الإثنين، ليخرج المركز الإعلامي موضحًا أن غياب يأتي لوعكة صحية تعرضت لها والدته.

هداف العالمي كذب بيان المركز الإعلامي، مؤكدًا أن والدته بصحة جيدة، إنما غيابه جاء لإنهائه بعض الإجراءات، موضحًا حصوله على إذن من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا. (طالع التفاصيل)

وخاض حمد الله مران الليلة بصورة طبيعية، استعدادًا لمواجهة التعاون، المقرر إقامتها في 13 من الشهر الجاري.

وشهد المران بدء اللاعب عبد الله الخيبري برنامجه اللياقي، فيما ركز المدرب على التدريبات التكتيكية واختتم بمناورة في منتصف الملعب.

يذكر أن مواجهة العالمي والسكري تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحتل كتيبة فيتوريا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة متأخرة بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، والذي له مباراة مؤجلة.

أما التعاون فيأتي في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة.