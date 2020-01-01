هنا التفاصيل .. عرض مالي "ضخم جدًا" من النصر للتعاقد مع قائد أتالانتا

أسطورة أتالانتا في السنوات الأخيرة يفكر جديًا في العرض

كشفت صحيفة إل كورييري ديلو سبورت الإيطالية عن التفاصيل المالية للعرض الضخم المقدم من نادي النصرالسعودي للتعاقد مع أليخاندرو جوميز نجم وقائد أتالانتا.

إدارة النادي السعودي برئاسة صفوان السويكت دعمت صفوف الفريق بعدد من الصفقات الممتازة هذا الصيف أبرزها عبد الفتاح عسيري وبيبي مارتينيز وعبد المجيد الصليهم، ومازالت تطمح للمزيد.

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إذ تتحدث المصادر السعودية عن مطاردة نجمي الاتحاد، فواز القرني وفهد المولد، بجانب استهداف محمد العويس وعبد الرحمن غريب وطلال عبسي من الأهلي، وكذلك رادجا ناينجولان لاعب إنتر الذي قضى الموسم الماضي معارًا مع كالياري.

الصحيفة الإيطالية أوضحت أن النصر قدم عرضًا لشراء صانع الألعاب الأرجنتيني مقابل 15 مليون يورو، مع منحه عقدًا لمدة ثلاث سنوات مقابل حصوله على خمسة ملايين يورو سنويًا، فيما تحدث موقع توتوميركاتوويب عن أن العقد لمدة عامين مقابل راتب سنوي قدره 7.5 مليون يورو.

وأضافت إل كورييري أن إدارة أتالانتا منحت جوميز حرية اتخاذ القرار بالبقاء أو الرحيل، خاصة في ظل الفارق الكبير بين راتبه الحالي البالغ 1.8 مليون يورو سنويًا والرقم المعروض عليه من النادي السعودي.

الصحيفة أشارت إلى أن اللاعب بدأ يُفكر جديًا بالعرض السعودي، لكنه يميل للرفض بسبب ارتباطه الوثيق بأتالانتا ومدينة بيرجامو وكذلك لتأهلهم إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم وللعام الثاني على التوالي.