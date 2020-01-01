أخبار النصر اليوم | السفر بدون بيتي مارتينيز وفنربخشه يفاوض جوليانو

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 10 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 10 سبتمبر 2020 ...

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النصر يسافر إلى قطر بدون بيتي مارتينيز

تسافر بعثة نادي النصر إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الخميس، تمهيدًا لاستكمال مباريات دوري أبطال آسيا، بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن النصر أعفى جونزالو مارتينيز "بيتي"، مهاجم الفريق الجديد، من المغادرة مع الفريق من الرياض، بسبب ضيق الوقت، حيث تم التنسيق معه ليسافر من الإمارات.

بيتي متواجد حاليًا في الإمارات، حيث خضع لفحص طبي روتيني، تمهيدًا للانضمام لزملائه الجدد.

تقارير .. فنربخشه التركي يفاوض جوليانو لضمه

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك تحرك من جانب مسؤولي نادي فنربخشه التركي، من أجل التعاقد مع البرازيلي جوليانو دي باولا، بعد رحيله عن صفوف نادي النصر السعودي.

وأشارت صحيفة "milligazete" إلى أن جوليانو اقترب من الانضمام إلى فنربخشه "فريقه السابق"، خاصة بعد الفترة التي قدم فيها أداء مميز مع الفريق، قبل الانتقال للنصر.

بيتي مارتينيز: أتمنى أن أصبح أفضل لاعب بالنصر ومتشوق للتجربة

وجه الأرجنتيني جونزالو مارتينيز "بيتي"، الشكر إلى عبد الرحمن الحلافي، المشرف على الكرة بنادي النصر، بعد فترة المفاوضات التي تمت بين الطرفين.

مارتينيز قال خلال تصريحات لقناة العربية: "عندما وصلني عرض النصر، بحثت ووجدت أنه نادي كبير جدًا، وأنا متحمس جدًا للعب للنصر، وأتمنى أن أصبح أفضل لاعب بالنادي".

وتابع: "سأسافر إلى قطر غدًا، للاستعداد مع نادي النصر للمشاركة في البطولة الآسيوية، وسألعب في أي مركز يحتاجني فيه المدرب".

حمد الله: تتويجي بلقب الهداف مجرد بداية العطاء

عبر المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر، عن سعادته البالغة، بتحقيقه لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

عبد الرزاق حمد الله استطاع أن يتوج بلقب هداف الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 29 هدفًا، متفوقًا على الفرنسي بافتيمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال بفارق هدفين. "اقرأ التفاصيل"