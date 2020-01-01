أخبار النصر اليوم | استبعاد رباعي محلي وسر سفر كيم إلى قطر

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 11 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 ...

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سر مرافقة كيم سو للنصر إلى قطر

انضم الكوري الجنوبي كيم جين سو، لاعب نادي النصر الجديد، لبعثة الفريق المسافرة إلى قطر، من أجل استكمال مباريات دوري أبطال آسيا، بداية من منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، هو من قام بضم اللاعب الكوري الجنوبي، من أجل تجهيزه للموسم الجديد، والدخول في أجواء الفريق، ليعتمد عليه بشكل مباشر بعد انتهاء البطولة القارية.

فيتوريا يمنح بيتروس وموسى إجازة 10 أيام

قرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، منح ثلاثي الفريق جوليانو دي باولا، وبيتروس ماثيوس والنيجيري أحمد موسى، إجازة لمدة 10 أيام.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن فيتوريا منح ثلاثي الفريق راحة، في ظل انشغال الفريق بالمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الفترة المقبلة.

فيتوريا يستبعد الرباعي المحلي من رحلة قطر

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، استبعاد الرباعي المحلي يحيى الشهري وعبد العزيز الجبرين وفهد الجميعة وحمد آل منصور، من قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا.

رئيس الفتح: علي الحسن يمتلك عرضين بخلاف النصر

أكد سعد العفالق، رئيس نادي الفتح، على أن علي الحسن لاعب فريقه، يمتلك عرضين سعوديين بخلاف عرض نادي النصر، الذي ينافس على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر نجح في ضم علي لاجامي منذ أيام، ويحاول مسؤوليه للتعاقد مع علي الحسن لاعب نادي الفتح، حيث يسعى مسؤولي الناديين للوصول لاتفاق بشأن انتقال الحسن لصفوف العالمي. " اقرأ التفاصيل "