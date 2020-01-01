نور الدين أمرابط يرد على إشاعات رحيله عن النصر

الرد جاء عبر حساب اللاعب على تويتر

رد نور الدين أمرابط نجم هجوم النصر على الإشاعات التي تتناول مستقبله مع فريقه، بالتأكيد على سعادته بالتواجد بين صفوفه وطموحه بالفوز مجددًا بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

النصر نجح في استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي في الجولة الماضية بانتصاره على الاتفاق بهدف عبد الرزاق حمدالله وسقوط الهلال في فخ التعادل السلبي مع الشباب، وقد تُوج الفريق بطلًا للشتاء برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الفريق الأزرق.

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ويستعد الفريق حاليًا لمواجهة ضمك في الجولة الأولى من مرحلة الإياب يوم غدٍ الخميس، وقد بات نور الدين أمرابط جاهزًا لخوض اللقاء بعد خوضه المران الجماعي مع زملائه اللاعبين عقب غيابه عنه أول أمس لتعرضه لإصابة عضلية بسيطة خلال مواجهة الاتفاق.

النجم المغربي ارتبط بالرحيل عن حامل لقب الدوري السعودي مرارًا، وقد وضع حدًا لكل هذا بقوله عبر حسابه الرسمي على تويتر "السلام عليكم، أسمع الكثير من الإشاعات عني، لكني كما وعدت سابقًا أريد أن أكون بطلًا وأن أفوز هذا الموسم إن شاء الله. دومًا سعداء، دومًا معًا يا نصر".

يُشار لأن أمرابط أحد نجوم النصر وأبرز عناصر منظومته الهجومية، وقد لعب معه هذا الموسم 15 مباراة في الدوري السعودي سجل خلالها هدفين وصنع 5.