أخبار النصر اليوم | تحويل شكوى الاتحاد للاحتراف وعسيري يتحدث عن لقاء سباهان

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 17 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 ...

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فيتوريا: مواجهة سباهان صعبة وما يهمني الروح الجماعية بالنصر

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر ، على أن مواجهة فريقه أمام سباهان أصفهان الإيراني، ستكون في غاية الصعوبة، مشيرًا إلى أن خوض المباراة على نفس الملعب سيكون أمرًا في صالح فريقه.

النصر سيواجه سباهان أصفهان مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الرابعة، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا ، المقامة حاليًا في قطر. " اقرأ التفاصيل "

ميسي الغاضب ورهانات الأهلي والنصر .. نجوم تحت المنظار بالموسم الجديد

عادت عجلات الدوريات للدوران من جديد في الأيام الماضية، وبُثت الحياة من جديد في ملاعب كرة القدم بعد استراحة لا تذكر من موسم شاق وغير اعتيادي.

وستكون الأنظار مسلطة هذا الموسم على بعض اللاعبين دون عن آخرين بسبب الأحداث التي مروا بها الموسم الماضي أو في سوق الانتقالات، داخل أو خارج الملعب، وهو ما نستعرضه في السطور التالية. " اقرأ التفاصيل "

تحويل شكوى الاتحاد ضد النصر إلى لجنة الاحتراف

قرر ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إحالة الشكوى الرسمية التي تلقاها من إدارة نادي الاتحاد، تجاه نادي النصر، إلى لجنة الاحتراف برئاسة جابر الجهني.

وكانت إدارة النصر قد قدمت شكوى رسمية للاتحاد السعودي، ضد نادي النصر، بسبب دخول مسؤوليه في مفاوضات رسمية مع لاعبين مرتبطين بعقد مع العميد. " اقرأ التفاصيل "

عبد الفتاح عسيري: لا ينقصنا شيئًا وسنسعد الجماهير

أكد عبد الفتاح عسيري، لاعب نادي النصر، على أن فريقه لا ينقصه شيئًا من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام سباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات دور ي كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

عسيري قال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "سندخل المباراة بتركيز عالي من أجل تحقيق الفوز، ولا ينقصنا شيئًا، ونأخذ الأمور خطوة بخطوة".

وتابع: "نعد الجماهير بأننا سنبذل كل شيء لدينا في الملعب من أجل تحقيق الانتصار".