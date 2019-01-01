النصر يرفض المحليين ويتمسك بضرورة بقاء الحكام الأجانب

مجلس السويكت يرى أن حساسية المباريات تمنع عودة الحكام المحليين حاليًا

لا يروق لمجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم ببدء الدفع بالحكام المحليين تدريجيًا في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الإسباني فرناندو تريساكو؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي، بدأ خطة عودة الحكم المحلي بداية من الجولة الـ13 من الموسم الجاري، مع بدء تحجيم الاعتماد على الحكام الأجانب.

ووفقًا لصحيفة "الرياض" فإن إدارة النادي العالمي سوف تقوم برفع خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة، لطلب تكليف حكام أجانب في كافة مباريات الفريق سواء بالرياض أو خارجها.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس السويكت أكد على احترامه للحكام السعوديين مرحبًا بعودتهم، لكنه يرى ضرورة استمرار الحكام الأجانب، لأهمية المباريات وحساسيتها في التنافي القوي بالموسم الجاري.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد أعلن تخصيص عشرة طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق خلال الموسم الجاري، على أن يتقدم أي فريق يريد حكام أجانب في إحدى مبارياته أن يتقدم بطلب قبلها بـ13 يومًا. (طالع التفاصيل)

النصر يستعد لمواجهة العدالة في 19 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المحلي.

العالمي يتصدر جدول الترتيب برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.