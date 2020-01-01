خاص | النصر يُوقف مفاوضات تجديد عقد براد جونز

حارس المرمى الأسترالي سيرحل بنهاية الموسم

أفادت مصادر جول الخاصة أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت أوقفت مفاوضات تجديد عقد حارس مرمى الفريق براد جونز، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

حارس المرمى صاحب الـ38 عامًا ارتدى قميص العالمي صيف 2018 بعد نهاية عقده مع فينورد الهولندي، وقد ساهم في الفوز بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي مقدمًا أداءً مميزًا.

المصادر أوضحت أن التفاصيل المالية لم تلعب دورًا في عدم تجديد عقد جونز، بل الأمر يعود لرؤية فنية من المدرب روي فيتوريا والإدارة بقيادة السويكت.

المزيد من الفرق

إذ تُفضل إدارة النصر الاستفادة بلاعب أجنبي في مركز مختلف عن حراسة المرمى، خاصة بعد تجديد عقد وليد عبد الله ثلاثة مواسم والتعاقد مع أمين بخاري حارس مرمى المنتخب الأولمبي السعودي وتواجد الحارس الثاني في المنتخب الأولمبي "صالح الوحيمد".

جونز الذي يحتفظ برقم رائع في الدوري السعودي هو عدم تلقيه أي هدف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لعب مع النصر 46 مباراة في الدوري السعودي استقبل خلالهم 33 هدفًا وحافظ على نظافة مرماه في 23 مباراة.