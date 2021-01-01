رسالة مؤثرة من المريسل إلى رئيس النصر السابق

صفوان السويكت أقيل من منصبه

وجه الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل رسالة مؤثرة إلى صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة النصر السابق، والذي صدر بحقه ومجلس إدارته قرارًا من وزارة الرياضة بحله والدعوة لانتخابات جديدة.

وزارة الرياضة أصدرت قرارًا بحل المجلس لوجود عدد من المخالفات الإدارية والمالية، ودعت لانتخابات جديدة ستجري في الأول من أبريل القادم، وقد ترشحت قائمتان حتى الآن، واحدة برئاسة مقرن محمد المقرن والثانية برئاسة مسلى آل معمر.

الجمهور النصراوي اختلف كثيرًا حول السويكت وإدارته للنادي، إذ يرى البعض أنه بنى فريقًا قويًا ونجح في الفوز بحق استخدام ملعب جامعة الملك سعود الذي كان الهلال يُسيطر عليه خلال السنوات الماضية، فيما يراه البعض الآخر ورط النصر في مشاكل إدارية ومالية مع أطراف عديدة ولم ينجح على الصعيد الآسيوي.

المريسل نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أشاد خلالها بالسويكت وإنجازاته ونجاحاته مع النادي وأبرزها الحصول على ملعب مرسول بارك.

في كل لحظة

في كل ثانية

سأظل أردد و معي كثيرين #شكرا_صفوان_السويكت

قدمت اشياء كثيرة للكيان النصراوي وتحملت غضب الجماهير والمحبين لأنك تعلم بأنك تتولى رئاسة نادي عظيم لايقبل عشاقه الا ان يكون منافساً

وصدقني لو لم يأتي منك إلا ملعب #مرسول_بارك لكفاك

شكراً من القلب💛💙 @AlsuwaiketS pic.twitter.com/izTWJCREt7 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) March 26, 2021

إذ كتب "في كل لحظة، في كل ثانية، سأظل أردد و معي كثيرين شكرًا صفوان السويكت قدمت أشياءً كثيرة للكيان النصراوي وتحملت غضب الجماهير والمحبين لأنك تعلم بأنك تتولى رئاسة نادٍ عظيم لا يقبل عشاقه إلا أن يكون منافسًا، وصدقني لو لم يأتي منك إلا ملعب مرسول بارك لكفاك. شكرًا من القلب".

يُشار إلى أن شركة الوسائل السعودية فازت بحق استثمار واستئجار ملعب جامعة الملعب السعودي في المناقصة التي أجريت وخسرها الهلال، وبعدها منحت حق استخدام الملعب للنصر وأطلقت عليه اسم مرسول بارك.