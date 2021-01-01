النصر

لا لرجال القضاء .. النصر يُوضح شروط وموانع الترشح لرئاسته ومجلس إدارته

تامر أبو سيدو
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Mrsool Park - King Saud University Stadium Al Nassr SPL 25.12.2020
Al Nassr Twitter
النصر بصدد انتخاب مجلس إدارة جديد

أعلن نادي النصر السعودي الشروط والموانع الخاصة بالترشح لرئاسته وعضوية مجلس إدارته للانتخابات التي من المقرر أن تجري في الأول من إبريل القادم.

كانت وزارة الرياضة السعودية قد أصدرت قرارًا بحل مجلس إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت لوجود عدة مخالفات إدارية عليه، وقد فُتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ورئاسة النادي يوم أمس الإثنين ويستمر حتى الجمعة القادم، ومن ثم ستبدأ مرحلة مراجعة ملفات المرشحين وبقية الإجراءات المتبعة وصولًا ليوم الانتخابات.

وأعلن النصر شروط الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، وتضمنت أن يكون المرشح سعوديًا وأحد أعضاء الجمعية العمومية وعُمره بين 25 و65 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل علمي (بكالوريوس على الأقل لمنصب الرئيس والثانوية العامة على الأقل للعضو).

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واشترط النادي على المرشحين كذلك أن يُسددوا المبالغ المتصلة بعضوية النادي، وأن يُوقع كل منهم إقرارًا بمسؤوليته عن كافة قراراته وتصرفاته خلال فترة المجلس.

وفيما يخص موانع الترشح، أوضح النادي في بيانه الرسمي مساء أمس أن اللاعبين والمدربين والحكام المزاولين للنشاط الرياضي ممنوعون من الترشح، بجانب العاملين في سلك القضاء ومن صدر بحقهم أحكامًا قضائية واجبة النفاذ في قضايا مخلة بالشرف والأمانة، ومن صدر بحقه قرار نافذ من وزارة الرياضة بمنعه من الترشح.

واشترط النادي على العاملين في الجهات العسكرية الحصول على موافقة من جهة عملهم قبل الترشح للانتخابات.

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