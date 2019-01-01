تقرير | مصدر بالنصر: صرفنا مكافآت الفوز أمام الحزم قبل خوض اللقاء

هل توجد مشكلة حول شارة القيادة وقعت في المباراة ذاتها؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو أن لدى إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، ثقة زائدة عن الحد في الفريق الأول لكرة القدم، أدت إلى صرف مكافآت الفوز قبل خوض لقاء الحزم.

العالمي تلقى الهزيمة أمس الجمعة، أمام الحزم بهدف وحيد، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح مصدر مسؤول في إدارة النصر أنه تم صرف مكافآت الفوز أمام الحزم للاعبين قبل خوض اللقاء، مشيرًا إلى أنه تصرف نابع من رغبة الإدارة في رفع الروح المعنوية للاعبين، عقب وداع دوري أبطال آسيا.

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ورد المصدر العالمي حول وجود خلافات حول شارة القيادة باللقاء: "ما يتردد عن مشكلات الشارة مبالغة كبيرة، وهذه أمور لدى الجهاز الفني وهو من يقرر ذلك".

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد رفاق المغربي عند سبع نقاط في المركز الثالث، بينما يأتي الحزم في المركز الـ13 برصيد أربع نقاط.

وكان النادي العاصمي قد ودع دوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام السد القطري برباعية مقابل ثلاثة أهداف في ربع النهائي.