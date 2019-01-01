النصر يجري تغييرًا في الجهاز الفني

النصر يجري تغييرًا خلال فترة التوقف الدولي الحالية

أجرت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، تغييرا في الجهاز الفني للفريق، خلال فترة التوقف الدولي الجاري، قبل عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن النصر قام بضم بدر الدوسري إلى الجهاز الإداري بالفريق، ليكون منسقًا بين المدرب البرتغالي روي فيتوريا ولاعبي الفريق.

بدر الدوسري سيكون أيضًا المترجم للجهاز الفني والأجانب بالفريق الأصفر خلال الفترة القادمة، بعد انضمامه للجهاز الإداري.

إدارة النصر كلفت بدر الدوسري أيضًا بتوفير تسهيلات للأجانب خارج الملعب، حيث سبق له وعمل مترجمًا للكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، مدرب الفريق السابق.

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وقامت إدارة النصر خلال الأسبوع الماضي، بإجراء تغييرات إدارية، حيث تم منح إدارة كرة القدم إلى عايض القحطاني، والإشراف على الإعلام والاتصال إلى عبد الرحمن الشهري.

النصر يتساوى مع الهلال في عدد النقاط بترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ولكن الأفضلية لصالح الزعيم، الذي يتصدر الجدول.

ويستعد النصر لمواجهة الوحدة يوم الأحد المقبل، بالجولة العاشرة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.