السويكت عن مواجهة التعاون: لا خاسر بين الأشقاء

رئيس النصر يتمنى الشفاء العاجل لتاوامبا

أكد صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر السعودي، أن مواجهة فريقه أمام التعاون عكست قوة الكرة السعودية، موضحًا أن العالمي وسكري القصيم أشقاء.

العالمي كان قد توج أمس السبت، بطلًا لكأس السوبر السعودي بعدما تغلب على السكري بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

رئيس التعاون: الحكم أسوأ ما في السوبر وعلينا أن نرفع رؤوسنا

وكتب السويكت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكر الأشقاء في نادي التعاون على المستوى المشرف والمباراة الممتعة التي جمعتنا بهم على كأس السوبر، والتي تعكس قوة كرة القدم السعودية.. ولا خاسر بين الأشقاء.. مع تمنياتنا الحارة بالشفاء العاجل للاعب البطل تاوامبا".

أشكر الأشقاء في نادي التعاون على المستوى المشرف والمباراة الممتعة التي جمعتنا بهم على كأس السوبر والتي تعكس قوة كرة القدم السعودية.. ولا خاسر بين الأشقاء .. مع تمنياتنا الحارة بالشفاء العاجل للاعب البطل توامبا #النصر_ _لاخاسر_بينهم — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) January 5, 2020

الكاميرون تاوامبا؛ مهاجم السكري، كان قد تعرض للإصابة خلال المباراة في الدقيقة 26، إثر تدخل عنيف من مدافع العالمي عبد الله مادو، ليصاب لكسر في الشظية وتمزق في أربطة الكاحل، ويغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع.

يذكر أن العالمي خاض السوبر كونه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما سكري القصيم فهو بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

وخاض الفريق العاصمي السوبر مرتين من قبل عامي 2014 و2015، إلا أنه خسر العام الأول أمام الشباب بركلات الترجيح 4-3، وفي العام الثاني أمام الهلال بنتيجة 1-0.

وسبق للنصر أن واجه التعاون مرة واحدة في لقاء نهائي، كان بعام 1990 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز وقتها العالمي بثنائية نظيفة.