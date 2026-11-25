سكري القصيم دخل المباراة ببعض البدلاء، قبل أن يدفع بالثنائي عبدالرزاق حمدالله وأشرف مهديوي ونديم بايرامي بين الشوطين، لكن لم يفلح في الأخير في اقتناص النقاط الثلاث.

بهذه النتيجة، رفع الذئاب رصيدهم للنقطة الـ11 في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية، متأخرين نقطة وحيدة عن الريان القطري، فيما يحل النهضة في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

المباراة في مجملها سيطر عليها التحفظ الدفاعي من قبل النهضة، والاستحواذ السلبي من التعاون، لكن دعونا نخصص حديثنا عن المهاجم المغربي للسكري عبدالرزاق حمدالله..

تعادل في رقبة "الساطي"

كما ذكرنا سلفًا، التحفظ الدفاعي وتنظيم الخطوط الخلفية كان مسيطرًا على أداء النهضة بشكل كبير، ما أبعد حمدالله بعد نزوله في الشوط الثاني عن مناطق الخطورة بشكل كبير.

وفي وقت يحتاج به التعاون لاستغلال أنصاف الفرص في مثل تلك المباريات الدفاعية، كان حمدالله يسابق نفسه على إهدار الفرص.

الفرص الأولى التي أتيحت للمغربي كانت في الدقيقة 70، حيث تسديدة قريبة من داخل منطقة الجزاء، لكنها كانت في متناول الحارس فايز الرشيدي.

وفي الدقيقة 74 من عمر المباراة، وصل كرة أخرى إلى حمد الله عند نقطة جزاء النهضة، دون أي مضايقة من الرقابة الدفاعية، لكنه هذه المرة أطاح بالكرة فاصطدمت في العارضة.

فيما كانت آخر فرصه في الدقيقة 84، وهذه المرة التسديدة مصيرها بعيد تمامًا عن الثلاث خشبات.

ذكرنا في العنوان أعلاه أن نقاط هذه المباراة في رقبة حمدالله في المقام الأول، والأمر يعود لكونه اللاعب الوحيد الذي وصل لمناطق الخطورة للنهضة رغم التنظيم الدفاعي، لكنه في كل مرة يهدر الفرصة.

حتى كان من الممكن أن تكون فرص المغربي أكثر من ثلاث، لكنه تعامل في مرات ببطء شديد في تمرير الكرة لزملائه أو في اتخاذ قرار التسديد على المرمى العماني.

لام زملاءه والحكم والعيب فيه

ولأن انفعالات حمدالله شيء لا بد من حضوره في كل مباراة، مع اختلاف حدة الانفعال بين موقف والآخر، فقد كان غضبه أمام النهضة من زملائه والحكم على حدٍ سواء..

المهاجم المغربي انفعل على زملائه في النصف الأخير من الشوط الثاني بالتزامن مع كثرة الكرات الطولية التي غالبًا ما تكون في متناول حارس الفريق العماني ودفاعه، لكن الموقف لم يستغرق سوى ثوانٍ معدودة دون أن يتطور لأكثر من ذلك، إذ تبدو "نرفزة ملعب" طبيعية.

أما عن الحكم المباراة، فحمدالله بعدما أغضب جماهيره بتسديداته الطائشة، وجه اللوم للحكم على إطلاق صافرة النهاية، بينما كان يقود التعاون هجمة مرتدة!

لكن مع ذلك، لم يستغرق الموقف سوى ثوانٍ معدودة، قبل أن يقف متحسرًا على نتيجة التعادل، وكأنه يلوم نفسه.

بالأرقام .. ماذا قدم حمدالله أمام النهضة؟

45 دقيقة شارك بها الساطي في مواجهة التعاون والنهضة، وسدد خلالها أربع تسديدات، لم تكن سوى واحدة فقط منها على المرمى.

ولم يتمكن المغربي من التغلب على الدفاع العماني، فلم يلمس الكرة داخل منطقة الجزاء طوال الشوط الثاني سوى خمس مرات فقط، إذ اضطر كثيرًا للعودة لوسط الملعب للمشاركة في الضغط.

كما لم ينجح في المواجهات الثنائية (0 من 4)، فيما حصل على نسبة 75% في دقة التمريرات.

التعاون في آسيا .. وجود حمدالله مثل عدمه!

الملاحظ من نتائج سكري القصيم في دوري أبطال آسيا 2 أن حضور عبدالرزاق حمدالله أو غيابه، لا يؤثر على الفريق كثيرًا.

نسخة التعاون الآسيوية مختلفة كليًا عن تلك التي يظهر بها في دوري روشن السعودي، ففي الأخير لم يحقق أي انتصار ما بين تعادلات وهزائم، أما في دوري الأبطال، فالفريق يعرف "من أين تؤكل الكتف"، محققًا الفوز في ثلاث مباريات ومتعادلًا في اثنتين.

وبالعودة للحديث عن تأثير حمدالله، فالتعاون كان قد تعادل أمام النهضة في الجولة الأولى (1-1)، في غياب المغربي، والليلة يجدد تعادله، لكن هذه المرة سلبيًا رغم حضوره.

كذلك نجح التعاون في الفوز أمام الفيصلي الأردني في الجولة الثالثة (2-0) في غياب حمدالله، وفي حضوره، تكرر الانتصار (3-1).

الشاهد من كل ذلك أن التعاون لا يبدو معتمدًا على عبدالرزاق حمدالله لتحقيق أهدافه آسيويًا، فالفريق يمتلك من الأدوات الجماعية ما يسمح له بالفوز في غيابه، وإن كان المغربي قادرًا على صناعة الفارق، كما فعل أمام الفيصلي بتسجيل ثنائية.

لكن السؤال الأهم: هل يستطيع حمدالله استعادة مكانته كلاعب يصنع الفارق باستمرار أم أن التعاون وجد طريقه الآسيوي بعيدًا عن الاعتماد على نجمه المغربي؟

الأكيد أن وضعه في التعاون - على الصعيد الفردي - هو الأسوأ بين كافة الفرق السعودية التي مثلها سواء النصر أو الاتحاد أو الشباب.