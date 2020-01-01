رسميًا .. لجنة الانضباط تعاقب عبد الرزاق حمد الله

اللجنة تغرم مهاجم النصر ونادي الاتفاق

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس، عقوبتين على خلفية أحداث المباراة التي جمعت بين النصر والاتفاق.

العالمي استضاف الاتفاق في السابع من الشهر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ونجح النصر في الخروج بنقطة تعادل صعبة للغاية في اللحظات الأخيرة، إذ سجل هدفي التعادل في الدقيقتين 89 و90، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

لجنة الانضباط قررت تغريم المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، 20 ألف ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف، على إثر غيابه عن المقابلة الإعلامية عقب المباراة.

وكذلك قررت تغريم نادي الاتفاق 10 آلاف ريال سعودي في قرار غير قابل للاستئناف، على إثر قيام لاعبيه بإلحاق الضرر بغرف تبديل الملابس.

يذكر أن العالمي يحتل المركز الـ15 والأخير بجدول الترتيب برصيد أربع نقاط فقط، بينما يأتي الاتفاق في المركز الـ12 بثماني نقاط.