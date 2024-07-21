المريسل يوجه طلب لبرنامج الاستقطاب حول النصر والاتحاد .. ومتابع: ترد على نفسك!

هل يتناقض طلب المريسل لوزارة الرياضة مع رسالته السابقة؟

وجه الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، رسالة إلى سعد اللذيذ، المشرف على برنامج الاستقطاب بوزارة الرياضة، من أجل إشعال المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، في الموسم المُقبل.

وقال المريسل، في رسالته لبرنامج الاستقطاب عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، "عزيزي الأستاذ سعد اللذيذ، من مصلحة الدوري السعودي أن يعود الاتحاد بطلًا من خلال إعادة التركيبة الفنية التي تناسب بنزيما، وهو ما يحدث الآن من إضافة موسى ديابي الذي ستعلن صفقته الليلة، واقتراب التوقيع مع إيدرسون ودي بروينه وهذا الصحيح."

وأضاف "ولكن أيضًا من مصلحة الدوري السعودي، إعادة التركيبة الفنية لفريق النصر والتي تناسب كريستيانو رونالدو، لأنه أهم من بنزيما إذا تمت المقارنة بينهما في الشعبية، ومن الأكثر قدرة في إيصال رسائلنا نحو العالم. ما الذي يمنع أن تُعاد تركيبة النصر والاتحاد معًا؟"

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وأثارت رسالة المريسل، ردود أفعال كبيرة، فيما وجه متابع ردًا عليه، واصفًا إياه بأنه يرد على نفسه، باستحضار رسالة قديمة، قال فيها المريسل "لا أحد يعتقد أنه يستطيع الضغط على وزارة الرياضة أو تهديدها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عليكم أن تعوا بأن المرحلة تغيرت كثيرًا، إن لم تصعدوا في قطار التطور فسيفوتكم ولن يعود إليكم أبدًا. شكرًا وزارة الرياضة، بكم رياضتنا ستسير نحو العالمية بخطوات واسعة وسريعة".

وأفادت تقارير صحفية بأن برنامج الاستقطاب أخطر ناديي الهلال والنصر بأنه لن يقدم لهما أي دعم مالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بداعي استنفاد الميزانية الخاصة بهما في الموسم الماضي.

وكان الهلال قد توج بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، خلال الموسم الماضي، كما حقق لقب الدوري بلا هزيمة، ليصل للنقطة 96 في 34 مباراة.