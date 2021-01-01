نصر "هورفات" يتصدر الدوري السعودي

المدرب حقق نتائج ممتازة

حقق النصر تحت قيادة مدربه الجديد ألين هورفات انتصاره الخامس في آخر ست مباريات يوم الخميس الماضي، ذلك بتفوقه على التعاون بثلاثة أهداف دون رد ليثأر من خسارته أمام نفس الفريق ذهابًا بهدف نظيف.

المدرب الكرواتي قاد النصر بدءًا من مواجهة الفيصلي خارج ملعبه في 31 ديسمبر الماضي ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وذلك خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي أقيل لسوء النتائج وتحديدًا بعد التعادل مع ضمك.

النصر مع هورفات خاض 6 مباريات نجح في حسم 5 منهم لصالحه وتعادل في الأخيرة مع الاتحاد، ليجمع 14 نقطة، وهو ما يضعه على صدارة جدول الترتيب إن احتسبنا النقاط لتلك الفترة فقط (الست مباريات)، إذ لم يجمع أي فريق من أندية الدوري السعودي عدد نقاط أكبر من العالمي منذ تولى المدرب الكرواتي مهمته.

الفريق الأقرب للنصر هو الشباب الذي جمع 14 نقطة خلال المباريات الستة الأخيرة، فيما لم يجمع الهلال سوى 7 نقاط.