النصر الإماراتي يحتج على حكم مباراته أمام الشارقة

الشارقة فاز على النصر بهدف دون رد في الجولة الـ15 من الدوري الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تقدم نادي النصر الإماراتي، باحتجاج لاتحاد كرة القدم، ضد حكم لقاء الفريق أمام نظيره الشارقة، ضمن منافسات دوري الخليج العربي.

واستضاف النصر نظيره الشارقة، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري الخليج العربي، وانتهت بفوز الضيوف بهدف دون رد أحرزه ريان مينديز.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، أن نادي النصر تقدم باحتجاج رسمي ضد الحكم بسبب إلغائه هدف في الوقت بدل الضائع.

وكان حكم اللقاء قد لجأ لتقنية الفيديو قبل إلغاء هدف النصر، حيث جاء اعتراض كبير من جهة إدارة النادي بسبب عدم رضاها عن التحكيم في الجولات الأخيرة.

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ويحتل النصر المركز الـ10 في الدوري الإماراتي، بعد مرور 15 جولة حيث حقق 4 انتصارات وتعادل في مثلهم وتلقى 7 هزائم، بواقع 16 نقطة.