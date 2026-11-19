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48 ساعة في السعودية، تحمل مناسبتين من العيار الثقيل، الصراع على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام "2026"، ثم قمة الأهلي والنصر، في ملعب الإنماء، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من دوري روشن.

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وبدوره، منح المحلل الرياضي، عماد السالمي، عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، رسائل للفريقين، أثارت الكثير من الجدل، حيث وصف النصر، بأن كريستيانو رونالدو وزملاءه يخافون من لاعبي الأهلي، أكثر من مدربهم مارينو بوسيتش، الذي تكمن به الأزمة، و"تظهر ليالي العيد منه"، في ظل ارتفاع سقف التوقعات بأن تذهب المباراة إلى الأصفر.

وأوضح السالمي أن الأهلي في حد ذاته يملك أسماءً كبيرة، فيما أعطى الوصفة الفنية للفوز، والتي تتمثل في "منح سبيرتسيان الحرية الهجومية، سرعة القرار بعد افتكاك الكرة من لاعبي النصر، أن يصنع إيفان توني المساحات للبقية، والاستحواذ على الكرة بعد التقدم بالنتيجة"، فيما نوّه السالمي بأن الراقي إذا تأخر بهدف أو اثنين، فإنه سينهار وسيكون الفوز مضمونًا للنصر، بعد أن كان يقاتل حتى الدقيقة الأخيرة مع ماتياس يايسله.

في المقابل، أشار السالمي إلى الوصفة الفنية للنصر، التي تتمثل في الضغط بشراسة على الأهلي أثناء البناء، والضغط المبكر على أتانجانا لإيقاعه بالمحظور، واستغلال ميزة الكرات الثابتة هجوميًا، وترك الاستحواذ بعد التقدم بالنتيجة، فيما ردّ على رسالة متابع، وصفه بأنه يطالب لاعبي النصر، باستفزاز محور ارتكاز الأهلي، حتى ينال البطاقة الصفراء، فيما ردّ السالمي بالإيجاب، بأنه على اللاعبين أن يستفزوا أتانجانا، ولكن بطريقة محمودة وفنية، لا أن يضربوه مثلًا، ولكن بتنوع المتحركين أمامه، سواءً بأنجيلو أو جواو فيليكس أو بتدخل ساديو ماني من الطرف.

جدل السالمي لم يتوقف عند تحليله لمباراة القمة، حيث رشح النصر للفوز لتفوقه المؤكد في التحضير ميدانيًا للقاء، ووجود قائد واضح داخل أرض الملعب، يرغب في التسجيل أمام الفرق الكبرى والاقتراب من الـ1000 هدف، وتحديه مع إيفان توني وإيبانيز وديميرال، ولكنه نال نصيبه من قِبل جماهير الاتحاد، حيث وصفه بأنه قد يفوز على النصر أو الأهلي، ولكنه لن ينافس على لقب الدوري.

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وأشار السالمي في حديثه، إلى أن المدرب الألماني ينز فيسينج، يجب أن يطالب الإدارة الاتحادية، بضم جناح أيمن، بديلًا لموسى ديابي، وإلا يقدم استقالته، وأنه يستحيل إشراك جورجينيو فينالدوم بدل ديابي، أو ديون لوبي بدلًا من فينالدوم، ثم يُطالب بالفوز بالألقاب.

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وبالعودة للحديث عن قمة الجمعة، فإن الإعلامي علي العنزي، أشار - عبر برنامج "دورينا غير" - إلى أن "الندية" واضحة، من بيان الأهلي حول موعد المباراة، الذي تضمن صورة المدافع ميريح ديميرال، والذي له مواقف خصومة مع فارس نجد، خلال المباريات الأخيرة، مؤكدًا أن البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب النصر، العائد مؤخرًا من المشاركة مع منتخب بلاده، جاهز للمشاركة، وكذلك جميع اللاعبين الدوليين، فيما عدا أيمن يحيى.

في المقابل، أكد الإعلامي مشعل العتيبي، أن جميع لاعبي الأهلي جاهزون للمشاركة أمام النصر، كما أن فراس البريكان، الذي يتواجد في كوالالمبور، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في آسيا، سيصل جدة الجمعة، قبل المباراة.

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ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 28 نقطة، ليبتعد بفارق نقطتين عن الهلال "المتصدر"، بينما يحلّ الأهلي سادسًا بـ21 نقطة.