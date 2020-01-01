أمرابط يقاتل للمشاركة في كلاسيكو الأهلي

نجم النصر يخشى على فريقه بالكلاسيكو

اختتم النصر السعودي بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، استعداداته لخوض لقاء الكلاسيكو أمام الأهلي، اليوم الخميس.

المباراة تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في تمام الساعة الثامنة و40 دقيقة، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الجزء الأخير من مران ليلة الأمس، مشاركة المغربي نور الدين أمرابط؛ جناح أيمن العالمي، الذي غاب عن مران أول أمس الثلاثاء، إثر معاناته من الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الأخيرة أمام الحزم.

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اللاعب ظهر متأثرًا أول أمس بالإصابة، لكن أصر بالأمس على المشاركة في جزء من المران، في محاولة لإقناع مدرب الفريق بسلامته، وجاهزيته للمشاركة في المباراة، حيث طالب أمرابط بالتواجد في اللقاء حتى ولو على مقاعد البدلاء ونزوله حسب نتيجة المباراة وحالة فريقه.

حرص نجم العالمي على المشاركة في المباراة، يأتي خوفًا من اتساع الفارق بين فريقه وبين المتصدر الهلال صاحب الـ44 نقطة، متفوقًا بثلاث نقاط عن النصر صاحب الوصافة، أما الراقي فيأتي بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة.

ويفتقد رفاق أمرابط في الكلاسيكو للثنائي عبد الله مادو وعبد العزيز الجبرين، اللذين يعانيان من الإصابة، بينما ضربت الإصابات الراقي أيضًا الذي يعاني في خط دفاعه، حيث يغيب عنه محمد الخبراني، عبد الباسط هندي ومعتز هوساوي.