نجم النصر الأسبق منتقدًا ميسي: يعيبه الكسل

"ليو كان الأسوأ في نهائي كوبا أمريكا"

انتقد فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، ليونيل ميسي؛ نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسباني، واصفًا إياه بالكسول وبأنه كان الأسوأ في نهائي كوبا أمريكا.

ليو حصد أول ألقابه مع منتخب بلاده أول أمس السبت، بالفوز أمام منتخب البرازيل بهدف نظيف، سجله أنخيل دي ماريا في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

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وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ميسي الكرة في رجله مغنطيس، يتصرف فيها كما يشاء يملك الكثير من الحلول موهبة المراوغه والكنترول والصناعة والكرات الثابتة، من الاخر هو ملك الثلث الهجومي و طريقة اهدافه الكثيرة بحركة الموزه اللافه ليست بالهينه".

وأضاف: "عيبه أنه كسول ومكمل لمجموعة قوية، يطول الشرح في هذا السطر، بالفعل كان اسوء لاعب في المباراة النهائية، ولو تعادل وفاز البرازيل راح يتحمل الخسارة لغيابه ولاضاعته لفرصه لا تضيع من لاعب في مكانته و في مثل هالوقت !!؟".

ليس لدي شك في ذلك

ميسي الكرة في رجله مغنطيس

يتصرف فيها كما يشاء يملك الكثير من الحلول موهبة المراوغه والكنترول والصناعة والكرات الثابتة

من الاخر هو ملك الثلث الهجومي

و طريقة اهدافه الكثيرة بحركة الموزه

اللافه ليست بالهينه



عيبه انه كسول ومكمل لمجموعة قوية

يطول الشرح في هذا السطر https://t.co/hN4vCJZqrq — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) July 12, 2021

يذكر أن الأرجنتين والبرازيل كانا قد تواجها في نسخة 2019 من البطولة ذاتها، لكن في دور نصف النهائي، ووقتها أطاح السامبا برفاق ميسي بالفوز بثنائية نظيفة.

فيما اختتم راقصو التانجو البطولة في المركز الثالث، بعد الفوز أمام تشيلي بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما حقق رفاق نيمار وقتها اللقب على حساب بيرو بالفوز بنتيجة 3-1.