أمرابط يعزز معسكر النصر بالبرتغال

انتهت فترة راحة المغربي عقب كأس أمم أفريقيا 2019

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

التحق المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر السعودي، بمعسكر فريقه الإعدادي الخارجي، المقام خلال الفترة الحالية بالبرتغال.

التحاق المغربي بالمعسكر جاء بعدما انتهت فترة الراحة التي حصل عليها، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

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وشارك أمرابط في وداع أسود الأطلس المبكر للبطولة الأفريقية من دور الـ16 بهزيمة مفاجئة على يد منتخب بنين.

الحساب الرسمي للعالمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر فيديو قصير لحظة وصول اللاعب للمعسكر، معلقًا المغربي به: "أنا رجعت".

وتستعد كتيبة البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني، لاستئناف مشوارها في دوري أبطال آسيا بملاقاة الوحدة الإماراتي في دور الـ16 يومي 5 و12 من أغسطس المقبل.

وتم استبعاد أمرابط بشكل رسمي من القائمة، كما حدث في دور المجموعات، وضم البرازيلي جوليانو بدلًا منه بعد تحسن حالة الأخير من الإصابة. (طالع القائمة)