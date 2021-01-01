أخبار النصر اليوم | الثلاثي جاهز للديربي وعقوبة منتظرة على هورفات

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 21 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

قرار جديد من النصر تجاه مايكون

تسعى إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، لاستغلال الوقت لتجهيز البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع الفريق، تمهيدًا لانضمامه مباشرةً في التدريبات الجماعية عقب الوصول للرياض. ( طالع التفاصيل )

ثلاثي النصر جاهز للديربي

شارك سلطان الغنام وعبد الله الخيبري وعبد الرحمن العبيد؛ ثلاثي النصر، في المران الجماعي للفريق أمس السبت، استعدادًا لمواجهة الهلال في ديربي الرياض.

واكتملت جاهزية الثلاثي البدنية واللياقية للمشاركة في الديربي، بعد الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا.

تقارير: يتقدمهم هورفات .. لجنة الانضباط تقرر تغريم ثلاثي النصر

أكدت تقارير صحفية، على أن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، ستتخذ عقوبات منتظرة ضد ثلاثي فريق نادي النصر، يتقدمهم مدربهم الكرواتي ألين هورفات.

العقوبات الموقعة على ثلاثي النصر، جاءت بسبب ما بدر منهم خلال مباراة الفريق أمام الشباب، بالجولة 18 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

لا تعرف الهزيمة وانتصارًا تاريخيًا .. مدرسة التدريب "اللاتينية" مع الهلال أمام النصر

في تجربة ليست بالجديدة على نادي الهلال، تولى مهمة تدريب الفريق مدرب من قارة أمريكا الجنوبية "اللاتينية"، وهو البرازيلي روجيرو ميكالي، بعد رحيل الروماني رازفان لوشيسكو، قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض، ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ونستعرض خلال التقرير التالي، نتائج المدربين أصحاب الجنسيات من قارة أمريكا الجنوبية رفقة نادي الهلال، خلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك منذ انطلاقته موسم 2008-2009 حتى الآن. ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد النصر في قمة الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟ ( طالع التفاصيل )