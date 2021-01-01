أخبار النصر اليوم | عودة فيصل بن تركي .. واستعداد قوي للديربي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 12 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 12 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

النصر والشباب يستعدان بقوة للديربي

واصل فريقي النصر والشباب استعدادتهما لمواجهة ديربي الرياض بينهما، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

النصر أدى تدريباته تحت قيادة مدربه ألين هورفات، حيث تم التركيز على النواحي اللياقية المتنوعة، ثم عددًا من الجمل التكتيكية، لاختتام التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.

وخاض الشباب تدريباته، حيث ركز المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز مدرب الفريق على تطبيق جمل فنية متنوعة على جزء من مساحة الملعب، فيما طبق اللاعبون عدة جمل تكتيكية من خلال المناورة التي أقيمت على ثلثي الملعب.

فيصل بن تركي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أشعل فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السابق، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الأنباء التي تم تداولها حول اقتراب عودته إلى الرياضة السعودية مرة أخرى.

وتصدر هاشتاج "فيصل بن تركي" موقع "تويتر" أمس الخميس، بعدما شارك الآلاف فيه، حيث عبر الغالبية العظمة بعودة رئيس النصر السابق مرة أخرى إلى الساحة الرياضية.

علي الحسن يعلق على مواجهة شقيقه

أكد علي الحسن، لاعب وسط نادي النصر، على أنه شعر بالفخر بعد مواجهة شقيقه الأصغر عباس الحسن لاعب الفتح، في المباراة التي جمعت بينهما والمؤجلة من الجولة 16 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

لاعب النصر نشر صورة تجمعه مع شقيقه الأصغر في المباراة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليها "شعور جميل".

مدرب الشباب يضع خطة مواجهة النصر

وضع الإسباني كارلوس هيرنانديز مدرب فريق نادي الشباب، الخطة التي سيواجه بها النصر، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

المدرب الإسباني قام بتخصيص الجزء الأول من التدريبات لتطبيق عددًا من الجمل الفنية، التي يريد أن يطبقها في المباراة، قبل أن يفرض مناورة تكتيكية تم التركيز خلالها على بعض الجمل الفنية.