أخبار النصر اليوم | فحص طبي جديد لعسيري، ومبادرة رائعة من بغلف

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 4 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 4 يناير 2021 الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فحص طبي جديد لعبد الفتاح عسيري

يخضع عبد الفتاح عسيري جناح النصر إلى فحوصات طبية جديدة منتصف الأسبوع الجاري للوقوف على مدى تطور إصابته في عضلة الساق، والتي تعرض لها خلال مواجهة ضمك في الجولة الـ10 من الدوري السعودي.

وكان اللاعب السعودي قد أجرى فحصًا بعد الإصابة أظهر حاجته للراحة والعلاج لمدة 10 أيام، وسيُقرر الجهاز الطبي موعد عودة عسيري للتدريبات الجماعية بناءً على نتائج الفحص الجديد.

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مكافأة مالية كبيرة للاعبي النصر عقب الفوز على الفيصلي

تواجد عبد العزيز بغلف العضو الذهبي في نادي النصر في مران الفريق يوم أمس الأحد، وقد قدم لكل لاعب من لاعبي الفريق مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي بعد الفوز على الفيصلي 3-2 في آخر جولات الدوري السعودي.

شهدت تدريبات الفريق اليوم حضور العضو الذهبي بنادي #النصر الأستاذ عبدالعزيز بغلف، حيث قدم خلال الزيارة مكافآت مالية للاعبين مقدارها عشرة آلاف ريال لكل لاعب .

وثمنت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت للأستاذ عبدالعزيز هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب منه تجاه ناديه . pic.twitter.com/8CjltqgoOy — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 3, 2021

ومن جانبه، ثمن صفوان السويكت رئيس النادي تلك المبادرة من جانب بغلف، مؤكدًا أنها ليست بغريبة عنه.

المريسل: النصر يمنع الهلال من قيد لاعبين جدد في يناير

قال الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل أن نادي النصر يمنع الهلال والشباب من قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بالوقوف في طريق حصولهما على شهادة الكفاءة المالية التي أقرتها وزارة الرياضة السعودية وأكدت على ضرورة توفرها لدى أي نادٍ في الدوري السعودي ليتمكن من قيد لاعبين جدد خلال يناير.

المريسل أوضح أن الهلال والشباب مدينان بمستحقات مالية متأخرة لم يتم تسديدها في الوقت المحدد للنصر.

خاص #النصر يمنع #الهلال و #الشباب من الحصىل على #شهادة_الكفاءة_المالية بسبب عدم الإيفاء بأحد شروطها و هو عدم سدادهما مستحقات مالية لنادي #النصر واجبة السداد و بالتالي لا يحق لناديي #الهلال و #الشباب التسجيل في فترة الانتقالات القادمة — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 3, 2021

إذ كتب "خاص النصر يمنع الهلال والشباب من الحصىل على شهادة الكفاءة المالية بسبب عدم الإيفاء بأحد شروطها و هو عدم سدادهما مستحقات مالية لنادي النصر واجبة السداد و بالتالي لا يحق لناديي الهلال والشباب التسجيل في فترة الانتقالات القادمة".

حمدالله يحجز مكانه في قائمة أفضل 30 لاعبًا في آسيا 2020

أعلنت قناة فوكس سبورت آسيا القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2020 المقدمة من جانبها وصحيفة تيتان سبورت والملقبة بالكرة الذهبية الآسيوية، وقد حل عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر في المركز الـ14 بعدما جمع 16 نقطة، ولم يسبقه من لاعبي الدوري السعودي سوى مهاجم الهلال بافيتمبي جوميس الذي تواجد في المركز الـ11 بـ20 نقطة.

تقارير برازيلية: الهلال حصل على توقيع تيشيرا

أفادت مصادر صحفية برازيلية أن الهلال نجح في هزيمة النصر والحصول على توقيع الجناح البرازيلي أليكس تيشيرا في صفقة انتقال حر.