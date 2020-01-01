أخبار النصر اليوم | عودة الصليهم .. والاستعداد بمران تكتيكي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 25 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

بعد إصابته .. مدة غياب حمد الله تصدم النصر

تلقى نادي النصر خبرًا صادمًا اليوم الجمعة، حول مدة غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأصفر، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في مباراة الباطن.

وشهدت مباراة النصر أمام الباطن، تعرض حمد الله بتمزق عضلي، تجعله يغادر المباراة دون أن يكملها، ليتأكد غيابه عن الملاعب الفترة القادمة. " اقرأ التفاصيل "

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النمشان: مرسول بارك أصبح "تحفة فنية" ليس في الشكل فقط

أكد سلمان النمشان، رئيس لجنة مراقبي المباريات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على أن ملعب النصر الجديد الذي يحمل اسم "مرسول بارك" أصبح جاهزًا لاحتضان المباريات.

وحصلت شركة الوسائل على حقوق ملعب جامعة الملك سعود، لمدة 10 سنوات قادمة، ليتم منحه لنادي النصر، حيث تم عمل به بعض التطويرات خلال الفترة الماضية. " اقرأ التفاصيل "

النصر يستعيد خدمات الصليهم قبل لقاء ضمك

تلقى نادي النصر، دفعة قوية قبل مواجهة ضمك المقرر لها مساء السبت، بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت تدريبات النصر عودة عبد المجيد الصليهم، الذي بدأ بالمشاركة التدريجية في التمارين منذ الأسبوع الماضي، بعد أن بدأ في الجري والمرحلة الأخيرة من العلاج.

النصر يتسعد لضمك بمران تكتيكي

خاض فريق نادي النصر تدريباته مساء أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة ضمك، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

تدريبات النصر شهدت الجري حول الملعب بجانب تدريبات لياقية متنوعة وجوانب تكتيكية مختلفة، ثم اختتمت التدريبات بمناورة على منتصف الملعب بين اللاعبين.