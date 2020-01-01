أخبار النصر اليوم | انتقادات قوية لفيتوريا، وتفاصيل العرض لضم لاعب الظفرة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 22 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

سعود الصرامي يُطالب بعودة نظام المربع الذهبي

وجه سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر انتقادت قوية للمدرب روي فيتوريا واختياراته للاعبين، كما طالب بعودة نظام المربع الذهبي في الدوري السعودي.

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سعود الصرامي : يجب إعادة نظام "المربع" الذهبي في الدوري.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/w7oDicKZTt — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 21, 2020

إذ قال "الموسم الحالي يخلو من المنافسة الجادة، لا أرى التنافس سوى في تويتر والبرامج الرياضية، أعتقد أن إعادة نظام المربع الذهبي أصبح ضروري، حتى نُعيد المنافسة للدوري السعودي وإلا الإثارة والمشاهدة ستغيب عن البطولة، لا يمكن ترك فريق واحد متصدر لجدول الترتيب".

فيتوريا يمنح اللاعبين راحة من التدريبات

قرر المدرب روي فيتوريا منح لاعبي النصر راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، على أن يُستأنف المران يوم غدٍ الأربعاء استعدادًا لمواجهة ضمك السبت القادم ضمن الجولة العاشرة للدوري السعودي.

النصر يسعى للتعاقد مع ياسين البخيت

كشفت صحيفة الغد الأردنية عن سعي النصر التعاقد مع ياسين البخيث لاعب الظفرة الإماراتي خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وأفادت أن النصر خاطب الظفرة بالفعل لضم البخيت مقابل 2.5 مليون ريال سعودي عبر مكتب السلطان للاحتراف الرياضي، مشيرة أن النادي السعودي ينتظر رد نظيره الإماراتي.

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