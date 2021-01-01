أخبار النصر اليوم | براءة حسين عبد الغني، وتفاصيل إصابة الغنام

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 15 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 15 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الغنام خارج حسابات النصر أمام القادسية

بات سلطان الغنام مدافع النصر خارج حسابات المدرب ألين هورفات لمواجهة القادسية يوم الخميس القادم نتيجة تعرضه لكدمة في عضلة الفخذ ستُبعده عن التدريبات الجماعية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

اللاعب غادر مباراة الشباب الأخيرة بعد انتهاء الشوط الأول، وقد ظهر ورم في موضع الإصابة يتوقع الجهاز الطبي أن يزول خلال الـ24 ساعة القادمة وإلا سيخضع اللاعب لفحص بالأشعة.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الجهاز الطبي سيكتفي بالجلسات العلاجية للغنام، ليتم إعداده لمواجهة الهلال في الجولة بعد القادمة م ن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هورفان يُجهز البدلاء لتعويض الغائبين عن مواجهة القادسية

يستأنف النصر تدريباته الجماعية اليوم الإثنين بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون بقرار المدرب ألين هورفات.

ويسعى المدرب الكرواتي خلال مران اليوم إلى تجهيز البدلاء المناسبين لتعويض اللاعبين الذين تأكد غيابهم عن مباراة الخميس القادم أمام القادسية، وهم سلطان الغنام وعبد الله مادو وعبد الرحمن العبيد للإصابة، بجانب نور الدين أمرابط للإيقاف.

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