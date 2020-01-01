أخبار النصر اليوم | حمد الله يبدأ العلاج .. ومرسول يستضيف لقاء ضمك

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 24 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

رابطة دوري المحترفين ترسل 4 لجان لمعاينة جاهزية ملعب مرسول بارك

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إرسال 4 لجان إلى ملعب "مرسول بارك" الخاص بنادي النصر، من أجل فحصه، وذلك للتأكد من جاهزيته لاستضافة مباريات الفريق الأصفر خلال الفترة القادمة.

وحصلت شركة الوسائل على حقوق ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ليتم منحه لنادي النصر لمدة 10 سنوات قادمة، لاستضافة مباريات الفريق المحلية والقارية عليه. " اقرأ التفاصيل "

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حمد الله يبدأ العلاج من التمزق في الضامة

بدأ المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر، برنامجه العلاجي، بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، والتي لحقت في مواجهة الباطن الأخيرة.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن الإسباني هوجو كاماريرو، المعد البدني للنادي العاصمين سيشرف على إصابة اللاعب، بالتنسيق مع البرتغالي بازيل روبيرو طبيب الفريق.

مرسول بارك جاهز بنسبة 40% لاستقبال مباريات النصر

أكدت تقارير صحفية، على أن أعمال مشروع الوسائل السعودية في ملعب مرسول بارك، أصبحت جاهزة بنسبة 40% بالرغم من الأعطال الفنية التي واجهتها الشركة في الملعب.

واستطاعت الجامعة معالجة بعض تلك الأعطال، بسبب تأخر بعض قطع الغيار الواردة من الخارج، والملب سيكون جاهز لاستضافة أول مباريات النصر يوم السبت المقبل أمام ضمك.

فيتوريا يجهز بديل حمد الله

ركز البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، خلال تدريبات أمس الأربعاء، على رائد الغامدي، مهاجم الفريق، من أجل تعويض المغربي عبد الرزاق حمد الله، خلال مباراة ضمك المقبلة.

ويغيب حمد الله عن لقاء ضمك بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، خلال مباراة الباطن الأخيرة.