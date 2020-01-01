أخبار النصر اليوم | رسالة بيتروس وتحذير الهريفي .. ولماذا حمدالله "هداف"؟

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 21 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | البدلاء يُنقذون النصر ويُهدونه انتصارًا قاتلًا أمام الباطن

كاد النصر أن يفقد نقطتين جديدتين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بتعادله السلبي مع الباطن لولا هدف قاتل سجله نجمه الشاب خالد الغنام كان بداية انتصاره بهدفين مقابل هدف واحد.

النصر يعيش وضعًا صعبًا جدًا في الدوري السعودي، إذ فشل في جمع أكثر من 4 نقاط من مبارياته الثمانية مما أخرجه مبكرًا من حسابات المنافسة على اللقب. (طالع التفاصيل)

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لماذا تُوج حمدالله هدافًا لدوري أبطال آسيا رغم تساويه مع مهاجم أولسان؟

تُوج عبد الرزاق حمدالله نجم النصر السعودي هدافًا لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 التي انتهت مؤخرًا بفوز أولسان هيونداي الكوري الجنوبي باللقب.

النصر كان قد خرج من نصف نهائي البطولة بالسقوط أمام برسبوليس الإيراني بركلات الجزاء الترجيحية في أغسطس الماضي. (طالع التفاصيل)

فهد الهريفي لحسين عبد الغني: لماذا جئت؟ قم بعملك

تضجر فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق، من وضع فريقه الحالي، مطالبًا حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنادي، بضرورة التدخل والقيام بعمله.

العالمي اليوم الإثنين، حقق الفوز الثاني له بالموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الباطن، ضمن الجولة التاسعة. (طالع التفاصيل)

فيديو | بيتروس: استخف بنا البعض لكننا عدنا بقوة .. والغنام: حمد الله سرق طريقة فرحتي

أكد البرازيلي بيتروس؛ لاعب النصر السعودي، أن فريقه عانى كثيرًا خلال الفترة الماضية، بسبب كثرة الإصابات، موضحًا أنه سيعود بقوة خلال الفترة المقبلة.

العالمي اليوم الإثنين، حقق الفوز الثاني له بالموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الباطن، ضمن الجولة التاسعة. (طالع التفاصيل)

الاتحاد الأكثر ظهورًا والهلال سجله نظيف .. أسوأ مراكز الكبار في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

قلق كبير ينتاب جمهور النصر السعودي ورموزه ونجومه السابقين خلال الفترة الحالية، حالة مذرية يمر بها العالمي، والمؤلم أنها أتت فجأةً دون أي مقدمات، فريق خاض ميركاتو صيفي هو الأقوى بين كافة الأندية، وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، نجومه من الأفضل بالمملكة، لكن بعد كل ذلك يعاني محليًا.

العالمي حقق اليوم الإثنين، فوز بشق الأنفس في اللحظات الأخيرة أمام القادسية – الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز - بثنائية نظيفة، قبل نهاية المباراة بأربع دقائق فقط! (طالع التفاصيل)

نجما البريميرليج وقائد أتالانتا وثنائي الزمالك .. صفقات "شتوية" متوقعة في الدوري السعودي

الجميع يستعد بقوة في الوقت الحالي، من أجل الدخول بتركيز فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين من أجل ضم الصفقات الذي يضعها كل نادٍ عينه عليه لتدعيم فريقه.

ترميمات واحتياجات للأندية السعودية سيعمل مسؤولو الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على توفيرها للجهاز الفني من أجل استكمال المشوار بنجاح أو العودة للمسار الصحيح، وخلال التقرير التالي، إليكم أبرز الصفقات المرشحة للانضمام للدوري السعودي في ميركاتو الشتاء. (طالع التفاصيل)

صحيفة: أمرابط سيُغادر النصر إلى الوحدة في الانتقالات الشتوية

قالت صحيفة مكة السعودية أن نور الدين أمرابط نجم النصر سيرحل عن الفريق خلال الانتقالات الشتوية القادمة، مشيرة إلى أنه سينضم لنادي الوحدة بعدما توصل لاتفاق مبدئي حول ذلك.

منافسة ثنائية على تعويض أيمن يحيى أمام الباطن

أظهر مران النصر أمس حيرة المدرب روي فيتوريا في اختيار اللاعب الذي سيعوض أيمن يحيى الغائب للإصابة خلال مواجهة الباطن بعد ظهر اليوم في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

ويُفاضل المدرب البرتغالي بين سامي النجعي وخالد الغنام لتعويض المهاجم الشباب الغائب عن اللقاء بسبب آلام في العضلة الضامة وأسفل البطن.

لماذا تُوج حمدالله هدافًا لدوري أبطال آسيا رغم تساويه مع مهاجم أولسان؟

البعض تساءل عن سبب فوز حمدالله بلقب هداف دوري أبطال آسيا رغم تساويه في عدد الأهداف مع نيجراو. الإجابة هنا

فيديو | محمد الشيخ: صراع اللقب انتهى لصالح الهلال، النصر أدمن الخسارة

الناقد الرياضي محمد الشيخ يرى أن فرصة النصر في المنافسة على اللقب انتهت. التفاصيل هنا

فيديو | جمال عارف يُفجر مفاجأة حول صفقات النصر

الناقد الرياضي جمال عارف يكشف سبب أزمة النصر. التفاصيل هنا

حمدالله يعتذر للغنام ويُقبل رأسه أمام الجميع