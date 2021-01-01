أخبار النصر اليوم | بديل حمد الله .. وصدمة شهادة الكفاءة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 8 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 يناير 2021 الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

رئيس اللجنة يكشف رفض طلب من النصر بشأن شهادة الكفاءة المالية

كشف عبدالله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، بعد إعلان موقف أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن طلب نادي النصر بشأن شهادة الكفاءة المالية.

وأعلنت اللجنة حرمان 5 أندية من التسجيل في الشتوية بسبب عدم استيفاء شروط شهادة الكفاءة المالية، على رأسهم الاتحاد والنصر. " اقرأ التفاصيل "

المزيد من الفرق

رسميًا .. إعلان الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية وصدمة للنصر والاتحاد

أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة السعودية منذ قليل، أن هناك 5 أندية بينهم ثنائي من الكبار لم ينجحوا في الحصول على الشهادة بسبب عدم استيفاء الشروط المخصصة لها.

شهادة الكفاءة المالية هي التي تعطي للنادي الحق في التعاقدات الشتوية في الوقت الحالي، حيث تم منع 5 أندية من التسجيل في الوقت الحالي. " اقرأ التفاصيل "

"مفترق الطرق" .. الهلال والنصر ما بين الدفاع عن اللقب وإنقاذ الموسم الحالي

يسعى ثنائي الرياض الهلال والنصر، في مباراتهما غدًا الجمعة في أخذ خطوة هامة للغاية في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سواء باستمرار الانتصارات أو العودة إليها.

تستكمل غدًا الجمعة مباريات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ3 مباريات من بينهما مباراتين لقطبا الرياض الهلال والنصر. " اقرأ التفاصيل "

هوفارت يدفع بالغامدي بدلًا من حمد الله

قرر المدرب الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني لفريق نادي النصر، الدفع بالمهاجمين رائد الغامدي وفراس البريكان في خط هجوم الفريق، في مباراة العين، بالجولة 12 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هوفارت سيعتمد على الغامدي بدلًا من المغربي عبد الرزاق حمد الله، كما شهدت قائمة الفريق عودة أيمن يحيى بعد تعافيه من الإصابة.