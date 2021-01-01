أخبار النصر اليوم | خطة الشباب للديربي .. ودعم مالي جديد

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 11 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 11 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

النصر يكشف عن موقفه بشكل رسمي من قرارات "فيفا" المحتملة

كشف عبد الرحمن الشهري، عضو مجلس إدارة نادي النصر، والمشرف على إدارة الإعلام والاتصالات بالنادي، عن موقف ناديه من القرارات المحتملة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيتخذ قرارًا بحرمان النصر من 3 فترات تسجيل لاعبين جدد، بسبب الديون المتراكمة على النادي، لصالح نادي جلطة سراي التركي. " اقرأ التفاصيل "

إصابات بالجملة في النصر قبل مواجهة الشباب في ديربي الرياض

يعاني أكثر من لاعب في صفوف نادي النصر من الإصابة، قبل مواجهة نظيره الشباب، بالجولة 18 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

النصر يستعد لمواجهة الشباب في ديربي الرياض، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك الخاص بالنادي الأصفر. " اقرأ التفاصيل "

مدرب الشباب يضع خطة مواجهة النصر

وضع الإسباني كارلوس هيرنانديز مدرب فريق نادي الشباب، الخطة التي سيواجه بها النصر، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

المدرب الإسباني قام بتخصيص الجزء الأول من التدريبات لتطبيق عددًا من الجمل الفنية، التي يريد أن يطبقها في المباراة، قبل أن يفرض مناورة تكتيكية تم التركيز خلالها على بعض الجمل الفنية.

النصر يتلقى دعمًا جديدًا من عضوه الذهبي

قدم عبد العزيز بغلف، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، دعمًا ماليًا لإدارة ناديه، برئاسة صفوان السويكت، قبل مواجهة الشباب، في الديربي الذي سيجمع بينهما مساء السبت.

وأعلن النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تقديم بغلف دعمًا ماليًا للنادي قدره 700 ألف ريال، حيث تم توجيه له الشكر، كما ثمنت الإدارة هذه المبادرة الداعمة للفريق.