أخبار النصر اليوم | مدة غياب حمد الله ونجم العالمي السابق يوجه رسالة للاعبين

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 23 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 23 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تفاصيل إصابة حمد الله ومدة غيابه عن الملاعب

تعرض المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، للإصابة أول أمس الأحد، خلال مواجهة فريقه أمام الباطن، ولم يستطع استكمال المباراة. ( طالع التفاصيل )

هاشم سرور للاعبين: النصر أُسقِط ولا عذر لكم

وجه هاشم سرور؛ نجم النصر السعودي الأسبق، رسالة للاعبي الفريق الحاليين، مؤكدًا لهم أنه لا عذر لهم خلال الفترة المقبلة، إذا لم يكن تركيزهم الوحيد إعادة العالمي لمكانتهم. ( طالع التفاصيل )

كم أحرز السومة في مرمى النصر؟

بعد ست سنوات للعقيد السوري عمر السومة في الدوري السعودي للمحترفين، حصل اليوم الثلاثاء، على لقب شخصي، يضاف إلى سجل إنجازاته بالمملكة، إذ أنه صار الهداف التاريخي للدوري برصيد 127 هدفًا، متخطيًا صاحب اللقب السابق ناصر الشمراني، الذي أحرز 126 هدفًا.

22 ناديًا لدغها السومة بأهدافه الرائعة، لكن من بينها الرباعي الكبير؛ النصر، الهلال، الاتحاد والشباب. ( طالع التفاصيل )

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تعرف على جدول مباريات وترتيب النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد الجولة التاسعة. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد الجولة التاسعة. ( طالع التفاصيل )