أخبار النصر اليوم | استبعاد الثنائي أمام الفيصلي .. وأزمة خطيرة قد يواجهها الأصفر

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 31 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 31 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تقارير .. النصر يعرض 115 مليون ريال لخطف البرازيلي تيشيرا من الهلال

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي اللاعب البرازيلي أليكس تيشيرا عرضين من المملكة العربية السعودية، وذلك من ناديي الهلال والنصر، من أجل التعقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وينتهي عقد تيشيرا مع فريقه الصيني جيانجسو سونينج، بنهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث يحق له الانتقال لأي فريق آخر، دون الرجوع إلى إدارة ناديه. " اقرأ التفاصيل "

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الأرجنتيني جالاردو يرفض تدريب النصر السعودي

أكدت تقارير صحفية، على أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، مدرب فريق ريفربليت الأرجنتيني، رفض عرضًا من إدارة نادي النصر ، من أجل تدريب الفريق، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وكان صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، قد أعلن عن إقالة الجهاز الفني للفريق الأصفر مؤخرًا، بسبب سوء النتائج والأداء خلال الفترة الأخيرة. " اقرأ التفاصيل "

هورفات يستبعد أيمن يحيى والصليهم من مواجهة الفيصلي

قرر الجهاز الفني لفريق نادي النصر، بقيادة الكرواتي ألين هورفات، استبعاد الثنائي أيمن يحيى وعبد المجيد الصليهم، من مباراة الفيصلي المقرر لها الخميس، بالجولة 11 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه رغم تجاوز أيمن يحيى الاختبارات الطبية واللياقية، ومنحه الضوء الأخضر للمشاركة، إلا أن هوفارت فضل منحه بعض الراحة.

الفراج: النصر قد يواجه أزمة خطيرة بالدوري السعودي

أكد الإعلامي وليد الفراج، على أن نادي النصر، قد يواجه أزمة كبيرة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك في حالة عدم قدرته على تخطي رصيد العين وأبها والرائد والباطن قبل نهاية الدور الأول من مسابقة الدوري.

كتب الفراج عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "باقي 5 جولات على نهاية الدور الأول من الدوري، اذا لم يتجاوز النصر رصيد العين وأبها والرائد والباطن قبل نهاية القسم الأول من الدوري، فإن حامل لقب دوري 2019 سيواجه أزمة خطيرة في الترتيب طوال الدور الثاني ستؤدي إلى ضغط نفسي وفني غير مسبوق، مباراة الفيصلي مع النصر هى حجر الزاوية".