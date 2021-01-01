أخبار النصر اليوم | موقف العمري وعسيري ومقاضاة رئيس الحكام السابق بسبب العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 3 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 3 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

العمري سليم

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الفحوصات الطبية التي خضع لها عبد الإله العمري؛ لاعب النصر، أثبتت سلامته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه الأخيرة أمام الفيصلي.

اللاعب كان قد أصيب في عضلته الأمامية، ولم يستطع استكمال المباراة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن العمري سيشارك بشكل طبيعي في المران الجماعي للفريق الليلة.

فحص طبي يحدد موقف عسيري

أوضحت مصادر "الرياضية" أن عبد الفتاح عسيري؛ لاعب النصر، سيخضع منتصف الأسبوع الجاري إلى كشف طبي ثانٍ، لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية.

اللاعب كان قد أصيب خلال الفترة الماضية في عضلة الساق، احتاج على إثرها لفترة علاج لمدة عشرة أيام.

التدريبات تعود الليلة

يعاود النصر اليوم الأحد، تدريباته الاعتيادية، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة يومين، بعد الفوز أمام الفيصلي في المباراة الأخيرة.

العالمي يستعد لمواجهة العين في الثامن من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المحلي.

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