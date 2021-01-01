أخبار النصر اليوم | تكذيب ورد بين الفرج وبيتروس .. و"ظهير" السعودية

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 1 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 1 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

رسمياً.. الشباب يوجه ضربة قوية لنادي الهلال بالتوقيع مع مدافع أبها

خرج البرازيلي بيتروس ماثيوس؛ لاعب وسط النصر السعودي، للرد على سلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، بعدما كذب الأخير قيامه بالاطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها في كأس السوبر السعودي.

قائد الزعيم خرج مصابًا بالشوط الأول من السوبر، بعد احتكاك مع البرازيلي، ونزل محمد كنو بدلًا منه. (طالع التفاصيل)

الظهير في السعودية .. "بضاعة" عالية الجودة جاهزة للتصدير

هل يُمكن لفريق ما أن يلعب بـ4 أظهرة في تشكيله الأساسي؟ الإجابة بالإيجاب لا يتمناها سوى مدرب واحد في العالم هو هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، فيما يتمنى البقية اللعب بظهير واحد لا اثنين ... هذا لأن الظهير في السعودية يُمكن تشبيهه بـ "بضاعة" جاهزة للتصدير.

الظهير سواء كان الأيمن أو الأيسر صاحب الجودة الفنية والبدنية والقادر على أداء الأدوار الدفاعية والهجومية وتطبيق الأفكار التكتيكية بامتياز أصبح عُملة نادرة الوجود في ملاعب كرة القدم، لهذا يندم جمهور ريال مدريد كثيرًا على التفريط بالثنائي ثيو هيرنانديز وأشرف حكيمي، فيما يُعد الثنائي أندرو روبرتسون وترينت ألكساندر آرنولد أبرز نقاط قوة ليفربول وأهم المساهمين في لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وتبحث عديد الأندية العملاقة منذ سنوات عن ظهير واحد على الأقل يستطيع القيام بالأدوار المطلوبة بإتقان وجودة. ( طالع التفاصيل )

دورينا الأغلى (16) | كسر صمود الاتحاد و"سوبر" جديد بالدوري السعودي

انتهى الدور الأول، وبداية الثاني لم تعط للمتابعين أخذ الأنفاس، انطلاقة مثيرة للنصف الثاني من الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تنذر بصعوبة حسم اللقب في نسخته الحالية للمتنافسين في المراكز الأولى.

الجولة الـ16 لعبت بها 7 مباريات وتأجلت واحدة بسبب لقاء السوبر السعودي بين الهلال والنصر، والذي انتهى بتتويج العالمي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في لقاء أكثر من رائع وعودة العالمي إلى منصات التتويج بالذهب. ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نجح النصر في اقتناص لقب السوبر السعودي للسنة الثانية على التوالي بعد الفوز على الهلال اليوم في المباراة النهائية التي لعبت على ملعب الملك فهد، والتي انتهت بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشيء لصالح العالمي.

ويستعد فارس نجد لخوض مباراة جديدة أمام فريق التعاون ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من كأس الأمير محمد بن سلمان على استاد جامعة الملك سعود. ( طالع التفاصيل )

السويكت ردًا على آل سويلم: نحن نُكمل ما بدأته أنت

هنأ سعود آل سويلم رئيس النصر السابق النادي وجماهيره بالفوز بلقب السوبر السعودي، موجهًا الشكر لمجلس الإدارة ورئيسه صفوان السويكت وللاعبين والجهازين الفني والإداري على عملهم مع الفريق.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "ألف ألف مبروك لجماهير العالمي تحقيق البطولة 45 بكل استحقاق، #قسوة_النصر مؤلمة إذا حضرت روح أبطالنا في الميدان. شكرًا للدكتور صفوان السويكت وللجهاز الاداري والفني واللاعبين، والرجل الوفي حسين عبدالغني. شكرًا للداعمين العاشقين الرمز الأمير خالد بن فهد والعزيز الغالي عبدالعزيز بغلف".

الوفاء لا يستغرب من الرجال الأوفياء أمثالك يا أبو فهد، نحن نكمل ما بدأته أنت كما فعلت مع من سبقك #للنصر_رجال https://t.co/jKLfGspty5 — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) January 31, 2021

وقد رد السويكت على تلك الرسالة بتوجيه الشكر لسلفه والتأكيد على أن عمله ما هو إلا استكمالًا لما قام به آل سويلم ومن سبقوه، إذ رد قائلًا "الوفاء لا يستغرب من الرجال الأوفياء أمثالك يا أبو فهد، نحن نكمل ما بدأته أنت كما فعلت مع من سبقك".

حسين عبد الغني يُوضح سبب مغادرته لغرفة ملابس النصر سريعًا بعد السوبر

فاجأ حسين عبد الغني المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي النصر الجميع بخروجه السريع من غرفة ملابس الفريق عقب انتهاء مباراة السوبر أمام الهلال والتتويج باللقب بعد الفوز 3-0.

عبد الغني وخلال تصريح مقتضب لصحيفة الرياضية السعودية أوضح أنه أراد منح اللاعبين فرصة الاحتفال بإنجازهم لأنه حقهم.

مضيفًا "أنا لم أفعل شيئًا، وهناك رجال عملوا وأنجزوا، وهذه ليلتهم، ومن حقهم الاحتفال بما حققوه من إنجاز للنادي".

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تقدم واضح لنجوم النصر في سباق الأفضل في الدوري السعودي هذا الأسبوع. التفاصيل هنا

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