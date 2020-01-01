أخبار النصر اليوم | نهاية موسم نجم الفريق وإنهاء خلاف حمد الله والغنام

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 17 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 17 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

رسميًا .. انتهاء موسم كيم جين سو مع النصر للإصابة

تلقى نادي النصر السعودي، صدمة قوية، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام الرائد، بإصابة الكوري الجنوبي كيم جين سو، والتي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي. ( طالع التفاصيل )

موعد عودة الصليهم

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن عبد المجيد الصليهم؛ لاعب النصر، من المقرر أن يعود للظهور في المباريات بداية من مواجهة ضمك بالجولة العاشرة من الدوري المحلي، المقرر إقامتها في 26 من ديسمبر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإسباني هوجو كاماريرو؛ المعد البدني للفريق، يعمل خلال الأيام الحالية على تجهيز اللاعب للمباريات، بعدما أصيب بتمزق في عضلة الفخذ في أواخر الشهر الماضي.

النصر يغادر ملعب الملك فهد

خاض النصر أمس الأربعاء، آخر مبارياته على ملعب الملك فهد الدولي، أمام الرائد في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يخوض العالمي كافة مبارياته المقبلة ولمدة عشر سنوات، على ملعب "مرسول بارك"، الذي حصل على حق الانتفاع به من قبل شركة الوسائل، ليكون مقره الأساسي لعشر سنوات مقبلة.

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إنهاء خلاف حمد الله والغنام

أكد عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف نادي النصر، أن الخلاف الذي نشب بين ثنائي الفريق؛ عبد الرزاق حمد الله وسلطان الغنام، خلال مواجهة الأمس أمام الرائد، تم إنهائه من قبل حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنادي.

وكتب بغلف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أستغرب من جماهير النصر .. صب الزيت على النار .. نعم لقطه لا تليق ..ابداً.، الله يتممها على خير .. ولكل حادث حديث".

وأضاف: "تم إنهاء الاختلاف في وجهات النظر .. والذي تسبب به حرص الاعبين على نتيجه المباراة. شكراً حمدالله .. شكراً سلطان الغنام . شكراً حسين عبدالغني... ولا عزاء للمتربصين".

أيمن يحيى يطمئن الجماهير

حرص أيمن يحيى؛ لاعب النصر، على طمأنه جماهير ناديه بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة الرائد بالأمس.

اللاعب خرج في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، ولم يستطع استكمال اللقاء، لينزل سامي النجعي بدلًا منه.

وقال يحيى، خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "مبروك لجماهيرنا الفوز وبلوغ ربع نهائي كأس الملك، ستكون بداية عودتنا للانتصارات، إصابتي بسيطة إن شاء الله، وسأكون جاهزًا للمباريات القادمة".