أخبار النصر اليوم | أزمة مايكون .. والصعود الصاروخي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 22 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

طلب خاص من هورفات قبل مواجهة الهلال بالسوبر السعودي

وجه المدرب الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني لفريق نادي النصر طلبًا خاصًا، قبل مواجهة الهلال في مباراة كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها نهاية شهر يناير الجاري.

النصر سيواجه الهلال على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم 30 يناير الجاري، في مباراة كأس السوبر السعودي. " اقرأ التفاصيل "

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الاتحاد الآسيوي يعلن تفاصيل قرعتي كأس الاتحاد ودوري الأبطال 2021

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد إجراء قرعتي بطولتي دوري أبطال آسيا، وأيضًا كأس الاتحاد الآسيوي، وذلك لنسختي عام 2021، حيث ستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ونشر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، موعد إجراء القرعتين، حيث سيتم إقامتهما يوم 27 يناير الجاري، في كوالالمبور، عن طريق تقنية فيديو الاتصال. " اقرأ التفاصيل "

أزمات النصر تتوالى .. صفقة "مايكون" تلقي بظلالها وغرامة جديدة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن أزمة جديد قد تواجه نادي النصر السعودي خلال الأيام المقبلة تخص صفقة ضم البرازيلي مايكون بيريرا.

النصر ضم مايكون بيريرا بشكل نهائي أغسطس الماضي من جلطة سراي التركي، بعد أن قضى فترة إعارة مع العالمي، استحق على إثرها التواجد بشكل دائم. " اقرأ التفاصيل "

الدوري السعودي 14 | هل حُسمت هوية صاحب جائزة بوشكاش؟ وصعود النصر الصاروخي

انتهت الجولة 14 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والتي شهدت العديد من الظواهر، التي سنتحدث عنها خلال الفيديو الحالي.

وشهدت الجولة عودة فريق نادي الهلال لطريق الانتصارات، بعد التعثر خلال آخر 4 مباريات، ليحافظ على تصدره لترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "