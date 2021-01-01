أخبار النصر اليوم | فيديو "مقلب" أمرابط، وقرار جديد من لجنة الكفاءة المالية

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 2 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

وزارة الرياضة تسمح للأندية بتفسير مستندات الكفاءة المالية

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن قرار مهم اتخذته لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية، حيث ستحصل أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على فرصة أخيرة لتفسير بعض المستندات التي قدمتها للجنة بخصوص الكفاءة المالية، وذلك حال وجود ملاحظات عليها وقبل اعتمادها أو رفضها.

كانت الأندية قد أرسلت الأوراق الخاصة بالكفاءة المالية للجنة قبل انقضاء المهلة المحددة لذلك في الأول من يناير الماضي، ولن يستطيع أي نادٍ قيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية سوى بعد حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

المزيد من الفرق

"مقلب" أمرابط

نشر نور الدين أمرابط نجم النصر مقطع فيديو خلال تواجده في أحد المطاعم الشهيرة في العاصمة السعودية الرياض يُظهر خلاله تعرضه لمقلب طريف من أحد العمال في المطعم خلال تناوله طعام العشاء مع أصدقائه.

[📲]— نور الدين امرابط عبر الـ IG .

pic.twitter.com/YRqr1BxBDM — عاجل النصر (@AjelNFC) January 1, 2021

فيديو | تركي السهلي: خط التسلل في هدف مايكون رسمه "فني مونتاج" .. هذا خطأ كارثي

انتقادات واضحة لآلية عمل تقنية الفيديو في الدوري السعودي. التفاصيل هنا

إنستجرام وسيلة عشاق الهلال والنصر لخطب ود تيشيرا